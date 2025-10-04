夫のモラハラに我慢する生活から抜け出したくても、なかなかできないのが現実。しかしその状況をガラッと変えてくれる救世主が現れると、一気に世界が明るくなり、強くなれるようで……？ 今回は、ママ友がブチ切れてくれたおかげでモラハラマザコン夫と離婚できた話をご紹介いたします。

ママ友が気持ちを代弁してくれた

「私が体調を崩していても『ごはんまだ？』『それくらいで大げさだろ』と心配すらしてくれない夫。それどころか『俺の母親は女手一つで育ててくれたけど、もっと頑張ってた』と義母と比べて嫌味を言ってくるんです。なにを言っても批判されるため、我慢して家事も育児も一人でやっていました。

そんなある日、幼稚園のママ友に『大丈夫？ 疲れてない？』と心配されたのがうれしくて号泣……。カフェに行って夫のことを愚痴ったら『人様のご主人様に申し訳ないけど……』『悪いのはモラハラマザコン！』『家事も育児もロクにやらないくせに、文句垂れてんじゃねーっつーの！』『毎日タンスの角に足の小指ぶつけて苦しんでほしいわ！』と、私の気持ちを代弁してブチ切れてくれて、思わず爆笑しちゃいましたね。ママ友に話を聞いてもらったら、こんな夫に従う人生なんてバカバカしくなってきて、離婚を決意できました！」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ ママ友が言いたかったことを全部言ってくれたおかげで、自分の気持ちに気づけたのかもしれませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。