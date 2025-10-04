U-20W杯の緊張感、前節45分交代の屈辱も「迷いはなかった」、悔しさを力に変えた平賀大空(京都)が値千金のOG誘発弾
[10.3 U-20W杯GL第3節 日本 3-0 ニュージーランド バルパライソ]
思いを込めたシュートは、得点という結果に結びついた。U-20日本代表MF平賀大空(京都)は2試合連続で先発出場し、後半19分には渾身のシュートでオウンゴールを誘発。「迷いはなかった」とその瞬間を振り返った。
前半21分の先制から時間が経つ中、待望の追加点は後半19分に生まれた。FW高岡伶颯がPA右で放ったシュートのこぼれ球に詰めたのは平賀。「こぼれてきたら打てると思って入っていった。そこに迷いはなかった」。思い切って打った右足シュートは相手選手に当たってゴールへ。オウンゴールでチーム2点目が入った。
世界の舞台に立ったとき、思わぬ緊張が襲った。平賀は初戦・エジプト戦で後半41分から途中出場。第2節・チリ戦は初先発だったが、前半を終えた直後のハーフタイムで交代していた。「最初はすごく緊張していた。一生に一回しかないこと。逆に焦ったり、ほかの人が結果を出して悔しい思いをしていた」。ここまでの時間を振り返る。
「なにか自分のプレーを見せたいとか、そういう風になってくると、やっぱりミスしちゃだめだという雰囲気になってくる。そこで自分の力が発揮できなかった」
チリ戦の45分途中交代は「チームの勝利のためには仕方のないこと」と割り切りつつも「自分のチャンスが減ってしまったのはすごく悔しかった」と本音。しかしその後も腐ることなく、ベンチからチームを鼓舞し続ける姿があった。
船越優蔵監督は「大空に感謝ですね」と思いを明かす。「(チリ戦は)悪かったから代えたわけではないけど、やっぱり期するものもあったはず」。指揮官はニュージーランド戦でも再び平賀を先発起用。「そこでしっかり結果を出すことは、彼自身の努力の成果」と目を細めた。
すでにグループリーグ突破が決まったなかで「いい意味で楽にできた」。そう振り返る平賀は、ニュージーランド戦でより積極的にボールに絡み、攻守に果敢な姿勢を見せた。後半37分のチーム3点目は、平賀のプレスが起点となって生まれていた。
吹っ切れたなかで収穫を得つつ、課題も見出す。「最初のほうでボールロストとかあった。決勝トーナメントになると、ああいうのが命取りになる。そのミスは改善して、次に試合に出たときはそういうミスを減らしたい」。気持ちを落とすことなく、次の出場機会に備えて、さらなる成長を誓っていた。
未経験のことばかりが起こるU-20W杯。空港到着時には、アイドルの出待ちをしていた大勢の女性ファンが日本の選手を見かけて大騒ぎ。特にTikTokやInstagramで一番注目されたのが平賀だった。当の本人は「チリ向きなんかな」と困惑。「日本でもほしいです」と冗談交じりに笑っていた。
(取材・文 石川祐介)
