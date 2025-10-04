ば、倍額でも欲しいーーーッ！【ダイソー】高クオリティ♡「330円バッグ」

秋の毎日コーデでヘビロテできるバッグを探しているなら【ダイソー】でゲットできるプチプラバッグが狙い目かも。今回は、デニム風素材やスポーティーな斜めがけデザインを採用したバッグを紹介します。一度使えば手放せなくなるかも。

A4サイズ対応！ コーデの鮮度アップが狙えるデニム風バッグ

【ダイソー】「デニム風ショルダートートバッグ（2Way）」\330（税込）

デニム風素材のトートバッグは、@ftn_picsレポーターとも*さんによると「A4サイズの紙がスッポリ入る大きさで、マチが7cmもあり、書類を入れやすい」とのこと。肩かけと手提げの2WAY仕様。装飾のないシンプルなデザインで、あらゆる着こなしに合わせやすいのも魅力です。

カジュアルコーデの相棒になる斜めがけのバッグ

【ダイソー】「斜めがけバッグ」\330（税込）

スポーティーな斜めがけのバッグは、カジュアルコーデの相棒になってくれそう。レポーターとも*さんによると「チャックがフルオープンできて、出し入れもしやすい」とのこと。体にフィットしそうなフォルムも、プチプラながら高ポイントです。

