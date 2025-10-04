◇プロ野球ファーム日本選手権 中日 16-3 巨人(4日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎)

巨人2軍はファーム日本一を決める試合で、ウエスタン・リーグ王者の中日2軍に完敗。試合後に桑田真澄2軍監督がゲームを振り返りました。

試合は2回、エラーからピンチを招き3点を先行される苦しい展開。4回もエラーが失点につながると、その後は投手陣が中日2軍に16安打16失点と大差を付けられて敗戦しました。

桑田2軍監督は「ボコボコにやられましたね」と試合を総括。「やっぱり野球ってどのレベルでもエラーとか四死球から崩れていくというのが、選手たちもすごくいい教訓になったと思う。最後に少し意地を見せて得点してくれたので、悔しいですがこれを次に生かすしかない」と語りました。

「これが勝負の世界の残酷さ」と述べた桑田2軍監督。試合後の選手たちには「できたらやられる側ではなくやる側に回りたいね」と伝えたことを明かしました。

そして「やる側に回るには技術を身につけないといけない。守備や打撃、走塁も投球もそう。ピッチャーは速いだけじゃどうしようもないし、コントロール(が重要)。野手は守備、そしてチャンスに1本出せるコンタクト率。そういったものを上げていかないといけないんじゃないかなと」と、レベルアップのための改善点をあげます。

「悔しい試合にはなったけど、いい反省材料が出た。秋のキャンプや来年に向けて、そういうところをやっていこうという話をしました」とミーティングの内容を語った桑田2軍監督。さらなる選手個々の成長へ向け、秋のフェニックスリーグは6日からスタートします。