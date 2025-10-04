パ・リーグのレギュラーシーズンは残り2試合となり、タイトル争いも決着が見え始めました。

西武と日本ハムが4日にシーズン最終戦。残すは5日に行われる、楽天対オリックス、ロッテ対ソフトバンクの2試合となっています。

投手タイトルでは、3部門でソフトバンクの投手陣が1位を獲得。防御率でモイネロ投手、13勝以上の投手が対象となる勝率で大関友久投手、ホールドポイントで松本裕樹投手が首位に立っています。いまだ決着がついていないのが、最多勝争いとセーブ王争い。勝利数では日本ハム・伊藤大海投手が14勝をあげ1位となっていますが、2位で13勝をあげているソフトバンク・有原航平投手が最終戦で先発登板を迎えます。またセーブ数では、西武・平良海馬投手が31セーブをマークし1位につけていますが、2位のソフトバンク・杉山一樹投手が30セーブを記録。ソフトバンクの2投手がトップタイに並ぶことができるか注目です。

打撃タイトルでは、熱戦となっていた最多安打争いが決着。現在144安打を放っている楽天・村林一輝選手を、日本ハム・清宮幸太郎選手が猛追していましたが、清宮選手は4日のロッテ戦で「4打数2安打」。143安打でシーズンを終え、トップ浮上とはなりませんでした。

【パ・リーグ投手成績】※10月4日の試合後

▼防御率

1位：モイネロ（ソフトバンク）1.46 ※抹消

2位：北山亘基（日本ハム）1.63 ※シーズン終了

3位：大関友久（ソフトバンク）1.66 ※抹消

▼勝率（13勝以上）

1位：大関友久（ソフトバンク）.722 ※抹消

2位：伊藤大海（日本ハム）.636 ※シーズン終了

3位：有原航平（ソフトバンク）.591

▼勝利数

1位：伊藤大海（日本ハム）14勝 ※シーズン終了

2位：有原航平（ソフトバンク）13勝

2位：大関友久（ソフトバンク）13勝 ※抹消

▼セーブ

1位：平良海馬（西武）31

2位：杉山一樹（ソフトバンク）30

3位：マチャド（オリックス）28 ※抹消

▼ホールドポイント

1位：松本裕樹（ソフトバンク）44 ※抹消

2位：甲斐野央（西武）35 ※シーズン終了

2位：ペルドモ（オリックス）35 ※抹消

▼奪三振

1位：伊藤大海（日本ハム）195

2位：今井達也（西武）178 ※シーズン終了

3位：モイネロ（ソフトバンク）172 ※抹消

【パ・リーグ打撃成績】※10月4日の試合後

▼打率

1位：牧原大成（ソフトバンク）.304

2位：柳町達（ソフトバンク）.292

3位：太田椋（オリックス）.2844

▼安打数

1位：村林一輝（楽天）144

2位：清宮幸太郎（日本ハム）143 ※シーズン終了

2位：ネビン（西武）141 ※シーズン終了

▼本塁打数

1位：レイエス（日本ハム）32 ※シーズン終了

2位：山川穂高（ソフトバンク）22

3位：ネビン（西武）21 ※シーズン終了

▼打点

1位：レイエス（日本ハム）90 ※シーズン終了

2位：清宮幸太郎（日本ハム）65 ※シーズン終了

3位：ネビン（西武）63 ※シーズン終了

▼出塁率

1位:：柳町達（ソフトバンク）.382

2位：レイエス（日本ハム）.347 ※シーズン終了

3位：ネビン（西武）.346 ※シーズン終了

▼盗塁1位：周東佑京（ソフトバンク）35 ※抹消2位：小深田大翔（楽天）283位：五十幡亮汰（日本ハム）25 ※シーズン終了3位：西川愛也（西武）25 ※シーズン終了