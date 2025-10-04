新日本プロレス４日の神奈川・平塚大会で、「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＥＶＩＬとＤＯＵＫＩ（３３）が揃ってベルトを強奪するという暴挙に出た。

Ｈ．Ｏ．Ｔは現在、本隊と抗争中。ＥＶＩＬは１３日両国大会でＮＥＶＥＲ無差別級のボルチン・オレッグに、ＤＯＵＫＩは６日後楽園大会でＩＷＧＰジュニアヘビー級王者のエル・デスペラードにそれぞれ挑戦を控えている。この日の大会ではＥＶＩＬ＆ＤＯＵＫＩ＆ドン・ファレ＆ＳＨＯ＆ディック東郷の５人で、ボルチン＆デスペラード＆矢野通＆ＫＵＵＫＡＩ＆タイガーマスクと激突した。

試合はこの日が新日本マット初登場のＫＵＵＫＡＩのカンシオン・デ・クーナ（変型ノーザンライトボム）で東郷が３カウントを奪われてＨ．Ｏ．Ｔの敗戦となったが、極悪人たちはタダでは転ばなかった。決着後のリングで勝ち名乗りを受ける本隊を背後から急襲すると、ＥＶＩＬはボルチンに急所攻撃を見舞ってベルトを強奪。ＤＯＵＫＩもデスペラードのベルトを盗んでそのまま引きあげてしまった。

バックステージでＥＶＩＬは「オイいいか。このベルトはボルチンが持っていても、何の価値もねえからよ。ＩＷＧＰ以上の存在価値のある俺が持って、価値を上げてやるって言ってるんだからありがたく思えよ。分かったか、よく覚えとけ」と理屈になってない理屈で泥棒を正当化。

ＤＯＵＫＩも「本物の王は俺だってな。だからよ、このベルトがこの肩にあるのは当たり前のことなんだよ。１月以降、デスペラードが、偽物のチャンピオンがこの新日本プロレスに何をした？ あほな新日本ファンを洗脳して、洗脳して、洗脳しまくったみたいだな。俺にその洗脳はもう通用しないぞ。なぜなら俺は真の王だからだ」と居直っていた。