EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERSのEXILE NAOTOが、2026年2月よりソロツアー＜NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026＞を開催することを発表した。

発表が行われたのは本日4日にヤンマースタジアム長居で行われた＜三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER 〜ONE〜”＞にて。ソロツアーは2026年1月23日(金)にリリースされる2ndアルバム『HONEST AVENUE』をひっさげ全国7都市7公演を巡る。

また、ツアーファイナルとなる3月11日(水)には日本武道館での公演が決定。ゲストとして全公演でSWAY、KID PHENOMENONの出演も発表された。

さらにファイナルには前述の2組に加えPKCZ®、L(MA55IVE THE RAMPAGE)、砂田将宏(BALLISTIK BOYZ)、松井利樹(BALLISTIK BOYZ)、小波津志(PSYCHIC FEVER)、JIMMY(PSYCHIC FEVER)、LDH SCREAMなどがスペシャルゲスト出演する。チケット先行抽選は10月13日(月・祝)15:00より各種OFFICIAL FAN CLUBにてスタート。

◆ ◆ ◆

■NAOTO コメント

僕にとって2度目となるソロツアー

「NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026」の開催が発表されました！

昨年開催した、初めてのソロツアーは、

「NAOTO PRESENTS HONEST HOUSE 2024」というタイトルで、

今回「HOUSE」から「TOWN」へとスケールが大きくなり、

全7都市7公演、ツアーファイナルには日本武道館での公演が決定しました！

また、HONEST BOYZ®︎ 2nd Album『HONEST AVENUE』を引っ提げたツアーとなりますので、

前回よりもバージョンアップしたライブを皆さんにお届けできることが、今から楽しみです！

会場でお待ちしております！

◆ ◆ ◆

■＜NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026＞ 2026年2月5日(木) 宮城・仙台サンプラザホール

開場17:45/開演18:30 2026年2月17日(火) 広島・広島文化学園HBGホール

開場17:45/開演18:30 2026年2月19日(木) 福岡・福岡市民ホール

開場17:30/開演18:30 2026年2月26日(木) 静岡・アクトシティ浜松大ホール

開場17:45/開演18:30 2026年3月5日(木) 京都・ロームシアター京都

開場17:30/開演18:30 2026年3月7日(土) 大阪・グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場)

開場16:00/開演17:00 2026年3月11日(水) 東京・日本武道館

開場17:00/開演18:00 【出演者】

EXILE NAOTO(EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERS) 【GUEST】

SWAY

KID PHENOMENON 【日本武道館 SPECIAL GUEST】

SWAY

PKCZ®

L(MA55IVE THE RAMPAGE)

砂田将宏(BALLISTIK BOYZ)、松井利樹(BALLISTIK BOYZ)

小波津志(PSYCHIC FEVER)、JIMMY(PSYCHIC FEVER)

KID PHENOMENON

LDH SCREAM

and more… 【チケット代】

■東京公演以外

全席指定：￥13,200(チケット代￥12,000＋税) ■東京公演

1​.全席指定：￥13,200(チケット代￥12,000＋税)

2​.プレミアムチケット：\19,800(チケット代 ￥12,000＋アップグレード \6,000＋税)

3​. プレミアムチケット(オリジナルグッズ付き)：\26,400(チケット代 ￥12,000＋アップグレード \6,000＋オリジナルグッズ \6,00＋税)

※2,3プレミアムチケットは三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL FAN CLUB先行抽選予約の購入者限定受付となります。

※3/11(水)東京公演のみプレミアムチケット対象 【詳細はこちら】

https://jsb3.exfamily.jp/s/ldh02/news/detail/11178

■HONEST BOYZ®︎ 2nd Album「HONEST AVENUE」

2026年1月23日(金)Digital Release

収録曲 後日解禁 ■「HONEST AVENUE」アナログレコード

2026年2月4日(水)Release [商品情報]

12インチ アナログレコード

品番：XNLD-10295

価格：\6,930 (税込)

取り扱いSHOP：mu-mo SHOP / LDH OFFICIAL SHOP 【ご予約はこちら】

https://ldh.lnk.to/HONESTAVENUE-pkg

■＜三代目J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER 〜ONE〜”＞ 大阪・ヤンマースタジアム長居

10月4日(土)開場14:00/開演16:30

10月5日(日)開場14:00/開演16:30 【ツアー詳細はこちら】

https://jsb3.exfamily.jp/s/ldh02/news/detail/11074