EXILE NAOTO、2ndアルバムを引っ提げ2度目のソロツアー＜HONEST TOWN＞開催決定
EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERSのEXILE NAOTOが、2026年2月よりソロツアー＜NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026＞を開催することを発表した。
発表が行われたのは本日4日にヤンマースタジアム長居で行われた＜三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER 〜ONE〜”＞にて。ソロツアーは2026年1月23日(金)にリリースされる2ndアルバム『HONEST AVENUE』をひっさげ全国7都市7公演を巡る。
また、ツアーファイナルとなる3月11日(水)には日本武道館での公演が決定。ゲストとして全公演でSWAY、KID PHENOMENONの出演も発表された。
さらにファイナルには前述の2組に加えPKCZ®、L(MA55IVE THE RAMPAGE)、砂田将宏(BALLISTIK BOYZ)、松井利樹(BALLISTIK BOYZ)、小波津志(PSYCHIC FEVER)、JIMMY(PSYCHIC FEVER)、LDH SCREAMなどがスペシャルゲスト出演する。チケット先行抽選は10月13日(月・祝)15:00より各種OFFICIAL FAN CLUBにてスタート。
■NAOTO コメント
僕にとって2度目となるソロツアー
「NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026」の開催が発表されました！
昨年開催した、初めてのソロツアーは、
「NAOTO PRESENTS HONEST HOUSE 2024」というタイトルで、
今回「HOUSE」から「TOWN」へとスケールが大きくなり、
全7都市7公演、ツアーファイナルには日本武道館での公演が決定しました！
また、HONEST BOYZ®︎ 2nd Album『HONEST AVENUE』を引っ提げたツアーとなりますので、
前回よりもバージョンアップしたライブを皆さんにお届けできることが、今から楽しみです！
会場でお待ちしております！
■＜NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026＞
2026年2月5日(木) 宮城・仙台サンプラザホール
開場17:45/開演18:30
2026年2月17日(火) 広島・広島文化学園HBGホール
開場17:45/開演18:30
2026年2月19日(木) 福岡・福岡市民ホール
開場17:30/開演18:30
2026年2月26日(木) 静岡・アクトシティ浜松大ホール
開場17:45/開演18:30
2026年3月5日(木) 京都・ロームシアター京都
開場17:30/開演18:30
2026年3月7日(土) 大阪・グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場)
開場16:00/開演17:00
2026年3月11日(水) 東京・日本武道館
開場17:00/開演18:00
【出演者】
EXILE NAOTO(EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERS)
【GUEST】
SWAY
KID PHENOMENON
【日本武道館 SPECIAL GUEST】
SWAY
PKCZ®
L(MA55IVE THE RAMPAGE)
砂田将宏(BALLISTIK BOYZ)、松井利樹(BALLISTIK BOYZ)
小波津志(PSYCHIC FEVER)、JIMMY(PSYCHIC FEVER)
KID PHENOMENON
LDH SCREAM
and more…
【チケット代】
■東京公演以外
全席指定：￥13,200(チケット代￥12,000＋税)
■東京公演
1.全席指定：￥13,200(チケット代￥12,000＋税)
2.プレミアムチケット：\19,800(チケット代 ￥12,000＋アップグレード \6,000＋税)
3. プレミアムチケット(オリジナルグッズ付き)：\26,400(チケット代 ￥12,000＋アップグレード \6,000＋オリジナルグッズ \6,00＋税)
※2,3プレミアムチケットは三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL FAN CLUB先行抽選予約の購入者限定受付となります。
※3/11(水)東京公演のみプレミアムチケット対象
■HONEST BOYZ®︎ 2nd Album「HONEST AVENUE」
2026年1月23日(金)Digital Release
収録曲 後日解禁
■「HONEST AVENUE」アナログレコード
2026年2月4日(水)Release
[商品情報]
12インチ アナログレコード
品番：XNLD-10295
価格：\6,930 (税込)
取り扱いSHOP：mu-mo SHOP / LDH OFFICIAL SHOP
【ご予約はこちら】
https://ldh.lnk.to/HONESTAVENUE-pkg
■＜三代目J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER 〜ONE〜”＞
大阪・ヤンマースタジアム長居
10月4日(土)開場14:00/開演16:30
10月5日(日)開場14:00/開演16:30
【ツアー詳細はこちら】
https://jsb3.exfamily.jp/s/ldh02/news/detail/11074
