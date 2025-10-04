ORANGE RANGE、「イケナイ太陽」×ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』スペシャルコラボMVが公開
ORANGE RANGEが本日4日、全8都市ツアー＜RANGE AID+ presents RWD← SCREAM 025＞を最終公演まで完走。あわせて、彼らのヒット曲「イケナイ太陽」とドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』のスペシャル・ミュージックビデオが公開された。
今年の夏には「イケナイ太陽」のリバイバルMVが公開され、YouTube急上昇動画1位やXのトレンドを賑わせるなどムーブメントを作っていたORANGE RANGE。「イケナイ太陽」発表当時、同曲がオープニングテーマを務めていたドラマが『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』だ。
公開されたMVは、ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』をダイジェスト的にまとめたもの。主演の堀北真希演じる芦屋瑞稀、小栗旬演じる佐野泉の出演シーン他、生田斗真演じる中津秀一など豪華俳優陣の出演シーンも。ドラマファンも納得の名シーンを集めた”平成”を感じられるMVに仕上がっている。
なお、ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』は現在FODにて配信中。
■ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』
【作品概要】
堀北真希演じるアメリカ帰りの帰国子女・芦屋瑞稀は、中学生時代に、将来を有望視されていた走り高跳びの選手、小栗旬演じる佐野泉に一目ぼれ。しかし、佐野はある事件をきっかけに跳ぶことをやめていた。瑞稀はそんな彼をもう一度跳ばせたい一心で、髪の毛をばっさり切り、分厚いベストで胸をつぶして男子生徒になりすまし、佐野の通う全寮制男子校に編入を決意！しかも佐野と同室で生活することになり！？また、サッカー部員、生田斗真演じる中津秀一とも親しくなり3人は親友に。しかし、中津はいつしか瑞稀に恋心を抱くようになり、また佐野も・・・・・・。 男が男に恋？！乙女の男装入学が巻き起こす大混乱と大波乱・・・・・・！はたして瑞稀は女だとバレずに生活できるのか？ 若さが炸裂する究極の学園青春ラブコメディー！！
【出演者】
堀北真希 / 小栗旬 / 生田斗真 / 水嶋ヒロ / 山本裕典 / 岡田将生 / 上川隆也 ほか
脚本：武藤将吾
原作：中条比紗也『花ざかりの君たちへ』（白泉社・花とゆめコミックス）
音楽：河野伸 高見優
編成：後藤博幸
プロデュース：森安彩
演出：松田秀知
制作：フジテレビ／共同テレビ
FODにて配信中
https://fod.fujitv.co.jp/title/4w95/
