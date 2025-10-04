EXILE NAOTO、2度目のソロツアー開催決定 豪華ゲストも解禁【NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026】
【モデルプレス＝2025/10/04】EXILE／三代目 J SOUL BROTHERSのEXILE NAOTOが“LDH PERFECT YEAR”となる2026年にソロツアー『NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026』を開催することが決定。10月4日、ヤンマースタジアム長居で行われた『三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER 〜ONE〜”』にて発表された。
先日発表されたばかりの2026年1月23日にリリースされる2nd Album『HONEST AVENUE』を提げて全国7都市7公演を巡る今回のツアーは、昨年開催された『NAOTO PRESENTS HONEST HOUSE 2024』に続き2度目のソロツアーとなり、2026年2月5日の宮城公演を皮切りに幕を開ける。さらに、ファイナルとなる3月11日には日本武道館での公演が決定。また、ゲストとして全公演でSWAY、KID PHENOMENONの出演も解禁となった。
さらに、ファイナルには、前述の2組に加えPKCZ（R）、L（MA55IVE THE RAMPAGE）、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、小波津志（PSYCHIC FEVER）、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、LDH SCREAMなどのSPECIAL GUESTの出演も発表された。NAOTOは「前回よりもバージョンアップしたライブを皆さんにお届けできることが、今から楽しみです！」とコメントしている。（modelpress編集部）
僕にとって2度目となるソロツアー「NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026」の開催が発表されました！昨年開催した、初めてのソロツアーは、「NAOTO PRESENTS HONEST HOUSE 2024」というタイトルで、今回「HOUSE」から「TOWN」へとスケールが大きくなり、全7都市7公演、ツアーファイナルには日本武道館での公演が決定しました！また、HONEST BOYZ（R）2nd Album「HONEST AVENUE」を引っ提げたツアーとなりますので、前回よりもバージョンアップしたライブを皆さんにお届けできることが、今から楽しみです！会場でお待ちしております！
【公演日程】
2026年2月5日（木）宮城・仙台サンプラザホール
開場17：45／開演18：30
2026年2月17日（火）広島・広島文化学園HBGホール
開場17：45／開演18：30
2026年2月19日（木）福岡・福岡市民ホール
開場17：30／開演18：30
2026年2月26日（木）静岡・アクトシティ浜松大ホール
開場17：45／開演18：30
2026年3月5日（木）京都・ロームシアター京都
開場17：30／開演18：30
2026年3月7日（土） 大阪・グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）
開場16：00／開演17：00
2026年3月11日（水）東京・日本武道館
開場17：00／開演18：00
【出演者】
EXILE NAOTO（EXILE／三代目 J SOUL BROTHERS）
【GUEST】
SWAY
KID PHENOMENON
【日本武道館 SPECIAL GUEST】
SWAY
PKCZ（R）
L（MA55IVE THE RAMPAGE）
砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）
小波津志（PSYCHIC FEVER）、JIMMY（PSYCHIC FEVER）
KID PHENOMENON
LDH SCREAM
and more…
