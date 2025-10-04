Aぇ! group正門良規、インスタライブ中止発表 草間リチャード敬太容疑者に逮捕報道
【モデルプレス＝2025/10/04】Aぇ! groupの正門良規が4日、自身のInstagramストーリーズを更新。同日に開催を予定していたライブ配信の中止を発表した。
【写真】Aぇ! group正門良規＆高梨臨がキス寸前
同日20時よりライブ配信を予定していた正門だったが、「20：00〜予定しておりましたインスタライブですが、今日は中止させてください」と発表。「お時間作っていただいていた皆様大変申し訳ございません」と謝罪の言葉をつづった。
メンバーの草間リチャード敬太容疑者が4日早朝、新宿区内のビルの出入り口で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたという。モデルプレスの取材に対し、STARTO ENTERTAINMENT社は「事実を確認中です」と回答している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Aぇ! group正門良規＆高梨臨がキス寸前
◆正門良規、インライ中止発表
同日20時よりライブ配信を予定していた正門だったが、「20：00〜予定しておりましたインスタライブですが、今日は中止させてください」と発表。「お時間作っていただいていた皆様大変申し訳ございません」と謝罪の言葉をつづった。
◆草間リチャード敬太容疑者、公然わいせつで逮捕報道
メンバーの草間リチャード敬太容疑者が4日早朝、新宿区内のビルの出入り口で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたという。モデルプレスの取材に対し、STARTO ENTERTAINMENT社は「事実を確認中です」と回答している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】