Aぇ! group草間リチャード敬太容疑者出演予定の「鉄腕DASH」報道受け日テレがコメント「適切に対応すべく作業しております」
【モデルプレス＝2025/10/04】Aぇ! groupの草間リチャード敬太（29）が公然わいせつの疑いで逮捕されたことが報じられた。草間が5日に出演を予定しているバラエティー番組「ザ！鉄腕！DASH！！」（毎週日曜よる7時〜）について、日本テレビがモデルプレスの取材に応じた。
【写真】Aぇ! group草間リチャード敬太、舞台出演で久々の短髪
報道によると、草間容疑者は4日早朝、新宿区内のビルの出入り口で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕された。モデルプレスの取材に対し、所属するSTARTO ENTERTAINMENT社は「事実を確認中です」と回答している。
5日放送の「ザ！鉄腕！DASH！！」について、モデルプレスの取材に対して日本テレビは「適切に対応すべく作業しております」と回答。また、公式サイトでは「内容を変更して放送します」と説明している。
草間容疑者は1996年1月11日生まれ、京都府出身。2009年に現在の事務所に所属し、2019年にAぇ! groupを結成。2024年5月にAぇ! groupとしてCDデビューを果たした。個人では「ザ！鉄腕！DASH！！」に出演しているほか、2025年にはテレビ朝日系ドラマ「PJ 〜航空救難団〜」にレギュラー出演。5日放送の「ザ！鉄腕！DASH！！」への出演が予定されていたほか、2026年1月にはグループで主演を務める映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」の公開を控えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Aぇ! group草間リチャード敬太、舞台出演で久々の短髪
◆逮捕報道の草間リチャード敬太容疑者、日テレがコメント
報道によると、草間容疑者は4日早朝、新宿区内のビルの出入り口で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕された。モデルプレスの取材に対し、所属するSTARTO ENTERTAINMENT社は「事実を確認中です」と回答している。
◆草間リチャード敬太容疑者、Aぇ! groupで2024年デビュー
草間容疑者は1996年1月11日生まれ、京都府出身。2009年に現在の事務所に所属し、2019年にAぇ! groupを結成。2024年5月にAぇ! groupとしてCDデビューを果たした。個人では「ザ！鉄腕！DASH！！」に出演しているほか、2025年にはテレビ朝日系ドラマ「PJ 〜航空救難団〜」にレギュラー出演。5日放送の「ザ！鉄腕！DASH！！」への出演が予定されていたほか、2026年1月にはグループで主演を務める映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」の公開を控えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】