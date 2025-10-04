矢田亜希子、ショーパン×ブーツで圧巻スタイル披露「美脚に釘付け」「ずっと憧れ」の声
【モデルプレス＝2025/10/04】女優の矢田亜希子が4日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】矢田亜希子、ほっそり美脚輝くショーパン姿
矢田は「日本テレビ『沸騰ワード10』10月3日放送分の衣装」とつづり、出演番組での衣装姿を公開。ストライプ柄のシャツに黒のショートパンツ、ロングブーツを合わせたコーディネートで、スラリとした美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「お似合いです」「ずっと憧れ」「スタイル抜群」「美脚に釘付け」「可愛すぎる」「見惚れてしまう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】矢田亜希子、ほっそり美脚輝くショーパン姿
◆矢田亜希子、ショートパンツ姿で美脚披露
矢田は「日本テレビ『沸騰ワード10』10月3日放送分の衣装」とつづり、出演番組での衣装姿を公開。ストライプ柄のシャツに黒のショートパンツ、ロングブーツを合わせたコーディネートで、スラリとした美しい脚を披露している。
◆矢田亜希子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お似合いです」「ずっと憧れ」「スタイル抜群」「美脚に釘付け」「可愛すぎる」「見惚れてしまう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】