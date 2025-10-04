矢田亜希子（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/04】女優の矢田亜希子が4日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】矢田亜希子、ほっそり美脚輝くショーパン姿

◆矢田亜希子、ショートパンツ姿で美脚披露


矢田は「日本テレビ『沸騰ワード10』10月3日放送分の衣装」とつづり、出演番組での衣装姿を公開。ストライプ柄のシャツに黒のショートパンツ、ロングブーツを合わせたコーディネートで、スラリとした美しい脚を披露している。

◆矢田亜希子の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「お似合いです」「ずっと憧れ」「スタイル抜群」「美脚に釘付け」「可愛すぎる」「見惚れてしまう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

