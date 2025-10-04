◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節 柏１―０横浜ＦＭ（４日・三協Ｆ柏）

横浜ＦＭが敵地で柏に０―１で敗れた。

前日３日に経営再建中の日産自動車（横浜市）が、横浜ＦＭの株式売却に関して「マリノスの筆頭株主であり続けます」と声明を発表してから最初の一戦だったが、立ち上がりから今季３戦３敗と苦手にしている柏に主導権を握られる苦しい展開が続く。

前半７分にピンチを迎えるがＧＫ朴がセーブ。同１０分にも左右に揺さぶられてピンチを招くも、相手のシュートミスに助けられる。

すると前半１８分、ＦＷクルークスの右足クロスをＦＷ谷村が左足で合わせて先制したかに思えたが、直前のプレーでファールがあり、ＶＡＲチェックでノーゴールとなった。

その後も押し込まれる展開が続くと、前半４１分にセットプレーから柏のＭＦ小泉に先制点を許し、前半は０―１で折り返した。

１点を追う横浜ＦＭは、後半１６分に左サイドバックのＤＦ関富の攻め上がりから左ＣＫを獲得。クルークスの左ＣＫをＤＦ角田が合わせるも阻まれる。

この直後に４枚替え。ＤＦデン、ＭＦ天野、ＦＷ宮市、ＦＷ井上を起用して勝負に出る。前線からのプレスを活性化させていくと、同２２分に宮市が積極的にミドルシュートを放つ。直後にも井上のクロスを谷村が頭で合わせるも枠を捉えられず。

同２８分にもＤＦ関富の浮き球をＭＦ山根が右足で合わせるも捉えられず。さらに同３６分にもＦＷ谷村がエリア内でフリーでシュートを放つもＧＫの正面で阻まれる。その後も決定機は作れず、０―１で敗れた。

勝ち点で並んでいたＪ２降格圏内１８位の横浜ＦＣが福岡に０―１で敗戦したため、得失点差で残留圏内の１７位に踏みとどまったが、１６位の東京Ｖとの勝ち点差は「８」に開き、残り５試合の残留争いは下位４チームに絞られる様相を呈している。