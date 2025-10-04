Aぇ！groupはまさにこれからという時だった。

2019年に結成。関西ジュニアとして確固たる人気を築きながらも、CDデビューまで5年という長い時間を要した。デビューを目前に控えた23年12月には、当時のメンバー1人がコンプライアンス違反を理由にマネジメント契約を解除となり、6人から5人体制になるという大きな試練も経験している。

その困難を乗り越え、昨年5月に念願のCDデビューを果たしてからはまさに快進撃。今年2月18日の結成記念日には初のアルバム「D.N.A」をリリース。これを引っ提げ、全国7都市を巡るアリーナツアーを敢行した。初めてグループのオリジナル曲のみで構成されたライブは大成功を収め、グループの勢いを示した。

さらに大きな飛躍が期待されていた。先輩グループのSnow Manからバトンを引き継ぐ形で、実写映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（来年1月公開）に主演。グループ全員での映像作品への出演というかねてからの念願もかなえた。化粧水などのCMキャラクターにも起用され、スターへの階段を着実に駆け上がっていた。

こうした快進撃に、周囲の期待も高まっていた中の逮捕劇。ある芸能関係者は「メンバー脱退という大きな困難を乗り越え、5人で心を一つにしてやっと軌道に乗ったところだった。メンバーもファンも、これからという気持ちでいっぱいだったはず。あまりにも残念だ」と肩を落とす。すべてが一瞬にして暗転する形になった。