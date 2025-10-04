歌手和田アキ子(75）が4日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。人気ゲームのキャラクターとして出演決定したことを報告した。

番組でずっと和田が内容について「ここで言えないのよ」と話していた案件について情報公開された。アシスタントの垣花正が「これね、SNSで相当話題になってますね。『龍が如く』という大人気ゲームシリーズがありましてその最新作『龍が如く 極み3』『龍が如く3外伝ダークタイズ』という、これ新作ですね。来年2月発売予定なんですが、なんとアッコさんが出演決定、という。これハードボイルドアクションアドンチャーゲームですから、新宿歌舞伎町をモデルにした…架空の町なんですけれども、ここで生きるアウトレージ的な男たちの生きざまを描いたこのゲームにアッコさんがご本人で…」と話すと和田が「和田アキ子役で出るんです」と話した。

そこで垣花がインターネットでの反応について「むしろ何で出てなかったが不思議」「悪い人が出て来るゲームだから」「この人ラスボスに決まってるでしょ」「存在感と迫力、ゲームの世界観にピッタリすぎます」と次々に紹介した。

和田は「それがね、今だから言えるんですけど、私役ですからいろんな声も録ったんですよ。セリフも和田アキ子役だからね、最初は『ウワッ』『イデェ〜』って」と話すと垣花が「えっ、やられるんですか？」と質問。そうすると和田が「今度はやさしくいきましょうと言われて」とスタッフに催促されて、発したセリフはゲームの中で誰かにあいさつをする感じで「おうっ」というセリフだったと話した。

さらに「分かった」というセリフも最初は声色を「優しく」と言われたが、徐々に声を低くなどとダメ出しをされて、最終的にOKされた声を再現すると、垣花は「最初から優しくとかじゃなくて、いつものようにって言えば大丈夫だったのに」と爆笑していた。

和田は「楽しみ。和田アキ子役でどういうことをやるのか、楽しみですね」と完成版を視聴するのを楽しみにしていた。