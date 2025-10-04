¡Ú³ÚÅ·¡ÛÂ¼ÎÓ°ìµ±¤¬ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Û¤Ü¼êÃæ¡¡3¤Î0¤âº£µ¨144°ÂÂÇ¡¡À¶µÜ¤Ï2°ÂÂÇ¤Ç1ËÜº¹¤ËÇ÷¤ë¤â¤ï¤º¤«¤ËµÚ¤Ð¤º
º£µ¨144°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë³ÚÅ·¤ÎÂ¼ÎÓ°ìµ±Áª¼ê¤¬¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Û¤Ü¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À¾ÉðÀï¤Ç¡¢Â¼ÎÓÁª¼ê¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÂÇÀÊ¤Ë3²óÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¤¤¤º¤ì¤âËÞÂà¡£°ÂÂÇ¿ô¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿À¾Éð¤Î¥Í¥Ó¥óÁª¼ê(141ËÜ)¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎºÇ½ªÀï¤Ë¤Ï·ç¾ì¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÁª¼ê(141ËÜ)¤Ï¡¢¥í¥Ã¥Æ¤È¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¤Ç6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¡¢8²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç2ÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢º£µ¨143°ÂÂÇ¤ÈµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤È1ËÜµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¤í¤ËÇ÷¤ë¤Î¤Ï¡¢À¾Éð¤ÎÀ¾Àî°¦ÌéÁª¼ê(134ËÜ)¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹Áª¼ê(132ËÜ)¡¢Â³¤¤¤Æ¤¢¤È1»î¹ç¤ò»Ä¤¹¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÄ®Ã£Áª¼ê(128ËÜ)¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®Áª¼ê(127ËÜ)¡£¤³¤Î¾õ¶·¤«¤éÂ¼ÎÓÁª¼ê¤¬¡¢¤Û¤Ü¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤¿¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£