トッテナムデビューが期待された高井幸大、リーズ戦もメンバー外。田中碧はベンチスタート。プレミアでの元川崎勢対決は実現せず
10月４日に開催されるプレミアリーグ第７節で、高井幸大が所属するトッテナムが、田中碧を擁する昇格組のリーズと敵地で相まみえる。決戦を前にメンバーが発表され、高井はベンチ外となった。
21歳の日本代表DFは、今夏に川崎フロンターレから加入後、プレシーズンに負傷。開幕に出遅れていたなか、ようやく全体練習に復帰した。
トーマス・フランク監督は前日会見で「コウタはどんどん良くなっている。彼は１週間から10日間、チームと一緒にフルで練習を行なった」と発言。今節でのデビューが期待されていたが、代表ウィーク以降となった。
なお、同じく元川崎の田中はベンチスタートなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
