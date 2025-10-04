2025年10月5日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月5日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
突然の進歩は望めないと気付く日。地道な努力を大切にして。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
自分に自信をなくしそう……。友人との会話で気分転換を！
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
社会への不満を覚えやすい日。でも口にすれば孤立を招くかも……。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
敵対者の意見が正しい場合も。指摘を受け入れる度量を持って。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
劣等感を抱きやすい日。他人と比べないことが大切に。
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
他人のアラが気になりがち。温かい気持ちで接すること。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
気分が乗らない日。でも義務や責任はしっかり果たそう。
5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
気の合う仲間と近場に出掛けて。面白い体験が待っていそう。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
周りに逆らうことになっても、友達を大事にすればハッピーに。
3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
遊びのチャンスは逃さないで。楽しい時間が確実に到来！
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
散財欲求が生まれそう。買い物はセールを待ったほうが安全。
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
運気に恵まれる1日。やりたいことを優先し、自信を持って行動を。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)