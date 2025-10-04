山形市できょう、若者を対象に自分の未来を前向きにとらえ、実現していくためのセミナーが開かれました。

【写真を見る】ミライをデザイン 20代からのライフキャリアセミナー 庄司智春さんも体験談を披露

セミナーは県が若者を応援しようと開いたもので、20代から30代の若者が参加しました。



講師にはファイナンシャルプランナーで心理カウンセラーの庄司あきこさん、お笑いタレントの庄司智春さんが自身の体験をもとに前向きにライフデザインを描いていく秘訣などを話しました。



庄司智春さん「幸せって聞くと（妻に）今のところ幸せと言われる。そこに緊張感がある。今後どうなるかわからないと言われているので緊張感を持ちながら、あぐらをかかずにできているのかなと。」



参加者は「2人で住み始めて半年経ったので、少しずつですけれどこんなことができたらいいなみたいなライフプランは立てていきたい。」



参加者は「（山形県は）子育てに優しい県なので自分が将来子どもができた時にも一生懸命子育てしながら仕事も両立して生活したい。」



参加者は自分の将来に考えを深めているようでした。