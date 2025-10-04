昨年秋場所限りで現役を引退した元大関・貴景勝の湊川親方（29）の引退相撲が4日、東京・両国国技館で行われた。

断髪式では、昨年12月に現役引退した大相撲の元小結・阿武咲の打越（うてつ）奎也さん（29）が、はさみを入れた。

「いろいろ考えていたけど、純粋に本当に終わったなと。いろいろなことを思い出して。貴景勝の存在が自分の相撲人生だった。ありがとうしか出てこなかった」

「“ありがとう”と言わせてもらった」と話し、湊川親方は、うなずいていたという。幼少期からライバルで、23年初場所では直接対決など優勝争いを演じた。涙を見せながら「自分にとって特別な存在。心から戦友として尊敬している」と語った。

4月からは馬油などのスキンケアグッズの販売などを扱う会社で働いている。この日は、両国国技館内で引退相撲の記念品を販売した。「お互い、いつまでもライバル。自分もこの世界で成功したいし、自分も相撲に対する愛はある。道は違えど、いつまでも刺激し合っていきたい。いつか、酒でも飲みながら、昔からの思い出とかを笑って話せればなと思う」と笑みをこぼした。