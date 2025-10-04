「明治安田Ｊ１、浦和１−０神戸」（４日、埼玉スタジアム）

神戸は最後までゴールが遠く、リーグ戦７試合ぶりの敗戦。この日試合がなかった首位鹿島との勝ち点差を４から縮められず、逆転Ｖでの３連覇が遠のく痛恨の敗戦となった。

前半は互いにチャンスを作るも得点を奪えない時間が続く。神戸は０−０の３９分、ＤＦ酒井のクロスが相手のハンドを誘ってＰＫを獲得。絶好の先制機にチーム得点王のＦＷ宮代がキッカーを務めたが、シュートはＧＫ西川のセーブに遭い前半を０−０で折り返した。

後半開始にはＦＷ大迫に代えてＭＦ井出を投入。早めに先制点を取りたい中だったが逆に後半２分、右ＦＫから浦和の１９０センチＦＷイサークキーセテリンに頭で合わせられ先制を許してしまう。その後は攻勢に出るも、１日のＡＣＬＥメルボルン・シティ戦（豪州）から中２日の影響もあってか、細かい連携・パスミスが目立ちチャンスをなかなか作れない。強みのロングボールからの攻撃もはね返され続け、試合終了の笛が鳴った。

次節はホームで鹿島との直接対決（１７日、ノエスタ）で、弾みをつけるためにも何が何でも勝ちたい１戦だった。６日に鹿島がＧ大阪に勝利すれば残り５試合で７差となり、逆転Ｖは絶望的となる。