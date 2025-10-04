◇パ・リーグ 楽天3―2西武（2025年10月4日 楽天モバイル）

楽天の岡島豪郎外野手（36）が引退試合を終え、会見に臨んだ。

冒頭、岡島は「改めて、きょうで14年間の現役生活を終えることにしました。本当にたくさんのことがあって、なかなか多くは語れないですけど、本当にいい14年間だったなと自分では思っている。周りの仲間に本当に感謝しています」とあいさつした。

引退を決断した時期については「正直なことをいうと、5月から6月くらい。ちょっと自分では厳しいなっていうのは感じてきた。体も思ったように動かなくなってきた。そのへんから本当に迷っていました」と吐露。夫人に相談し、引退を伝えると「“ありがとう。いい夢を見させてもらったよ”という言葉をもらった」と明かした。

現役最終打席では群馬の同郷の高橋から中前打。「高橋くんがめちゃくちゃ気を遣って投げてくれたので、群馬県人として誇りに思います」と笑わせ、「本当にスッキリしています。純粋に14年間、悔いなくやりきった。ヒットを打っても全然（現役を）やりたいなと思わないです」と晴れ晴れとした表情で語った。