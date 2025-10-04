新日本プロレス４日の神奈川・平塚大会で、棚橋弘至（４８）がＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王者のエル・ファンタズモ（３８）との王座戦へ向け進化を予告した。

棚橋は１３日両国大会でファンタズモの持つＴＶ王座に挑戦する。この日の大会では嘉藤匠馬と組ん、でファンタズモ＆邪道とタッグマッチで激突した。

ファンタズモにフライングフォアアームを決めた棚橋は、ボディーブローとエルボーを連打。サンセットフリップで体重を浴びせていく。スリングブレイドを回避されると、丸め技の応酬からライオンサルトを浴びてしまった。それでも１対２の戦況を切り抜けてファンタズモにドラゴンスクリューを発射するなど、軽快な動きで好調をアピールした。

来年１月４日東京ドームで引退を控えている棚橋は今年「ファイナルロード」と銘打ち所属選手たちとシングルマッチを敢行してきた。キャリア最後となる両国国技館での試合は、ＴＶ王座もかかった大一番となる。

「次の対戦相手はファンタズモ…俺にないものをいっぱい持ってて、うらやましく思うよ。でも、俺は最後の最後まで進化を止めないから。彼からこの前哨戦でいろいろなものを吸収して、両国では棚橋の華麗な空中殺法が見られるかもしれないから。ファンタズモ、覚悟しておけよ」と、キャリア最終盤でのタイトル奪取に自信をのぞかせていた。