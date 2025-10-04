夫から聞いた、義母の言葉「結婚は間違いだった」。もう、義母の顔が見れない【ママリ】

「結婚させなければよかった」と言った義母

姑から「結婚させなければよかった」と言われました(夫づてに聞きました)

みなさんなら普通にできますか？私はショック過ぎて距離をとってしまいます、農家で毎日仕事も一緒です(家は別)、元々ズケズケ言う性格、子離れができていない、自殺未遂をするなどの人で苦手なのですが、なんとかいい関係にしようと努力してましたが、結局、腹の中ではそう思ってたんだと考えるだけでもう無理です



姑はその事を私が知ってる事は知らないと思います



義母とは良い関係でいたいものですよね。しかし仲良くしたくても、相手にその気がなければ意味がありません。アプリ「ママリ」には義母が「結婚させなければよかった」と言ったという投稿がありました。投稿者さんは義母が苦手だと思いつつも良い関係でいようと努力をしていました。しかし、夫から義母の本音を聞かされ、ショックを受けてしまいます。これを聞いて投稿者さんは、義母と距離を置くしかないと思ったそう。

結婚後、義両親との付き合いは避けられないもの。投稿者さんは義母を苦手な人だと思いつつも、良い関係を築こうと努力していました。しかし、義母にはそんな気持ちが全くなかったことがわかり、今後の関係をどうしたらいいか迷っています。



義母の本音を知ってしまった投稿者さんは、今までのように接することはできないため距離を置こうと思っているようです。義母の話は夫から聞いたということで、夫はどういうつもりだったのか、その心境も気になるところですよね。

義母にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。



その中に「夫に義母との関係を知ってもらえば」というコメントがありました。

うちも、旦那が伝書鳩だったので、姑と仲が物凄く悪くなりました。結婚して20年くらい経ってから、少し姑との関係性がマシになってきたレベルです。

一回、姑と最悪の仲になって、旦那さんに後悔して貰った方が、旦那さん賢くなれるかもですね🥲

まあ、マザコンで永遠のおバカも世の中に存在するので、期待しない方が良いかもですが。。 出典：

qa.mamari.jp

義母と仲が悪くなったことを夫に知ってもらえばいいという意見がありました。義母との関係を悪化させる原因は夫にもあったと気づいてくれたのなら、投稿者さんが傷つくことはなかったのかも。しかし、気配り上手な夫ならこんな問題は起こっていないでしょうね。関係が悪化する前に義母との仲をうまく取り持ってくれたはずなので、夫にはあまり期待はしないほうがいいのかもしれません…。



この他に「義母も悪いけど、夫の告げ口が良くなかった」というコメントがありました。

それは、それを伝えてきた旦那さんが悪いと思いますよ💦



親がアパート滞納して訴えられたなら私でも息子に対して「結婚させなければよかった」って思っちゃう。口に出さないけど。口に出したのは義母さんが悪いと思います。それでもそれをはじめてのママリさんに告げ口してきた旦那さんが一番悪い…💦 出典：

qa.mamari.jp

悪口を言う義母も良くないけど、それを告げ口した夫が一番悪い、という意見がありました。義母が言ったことをそのまま妻に伝えたらどうなるか、夫に想像力がなかったのは残念ですね。



投稿者さんの家庭の事情もあるものの、義母も夫も投稿者さんを大切にしない言動ばかりで悲しくなります。投稿者さんが義母と距離を置くことで、これ以上義母との関係が悪化しないのならそれはいい方法なのかもしれません。

これ以上関係が悪化しないよう、悪口を言う義母とは距離を置くといい

悪口を言われて気分の良い人なんていません。義母が投稿者さんを気に入らないのは仕方ないものの、それを息子に言えばどうなるか考えられなかったのは残念です。



投稿者さんの夫も、嫁姑問題を悪化させる原因を作っていたことを自覚してほしいものですね。そんな投稿者さんが義母と距離を置くのは間違ってはいないでしょう。



我慢して関係を良くしようと努力しても、結局は悪口を言われてしまったのですから、これ以上関係が悪化しないように義母との接触は減らしてもいいのではないでしょうか。

