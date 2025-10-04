スキマ時間でお金を稼げる副業詐欺とは何か。犯罪ジャーナリストの多田文明さんは「副業詐欺を行うグループは、報酬を与えて信用させた後に、独自ルールでがんじがらめにし、ルールに反したといいがかりをつける。被害者のなかには1000万円もの高額な被害にあった人もいる」という――。

※本稿は、多田文明『人の心を操る 悪の心理テクニック』（イースト・プレス）の一部を再編集したものです。

■15分のトレーニングで3000円の報酬を受け取れる仕事

マイルールを設けて行動を支配する ×やみくもにお願いする ○期日やルールを決めて従ってもらう

近年のスマホ普及に比例して、スキマ時間を使って効率的にお金を稼ぎたいというニーズが高まり、それにともなった巧妙な副業詐欺（タスク詐欺）による被害が多く出ています。

副業詐欺とは、ネット上の副業サイトで「いいねを押すだけ」「スタンプを送るだけ」「スクリーンショットを撮るだけ」などのような簡単な作業（タスク）で稼げるという副業に応募したところ、最終的に高額な金銭をだまし取られるという詐欺です。

私のもとにも「スマホを使った仕事で、日給は4万円」というショート・メッセージが入ったことがあり、どのような仕事かを尋ねると「スマホやパソコンを使って、映画のレビューに好評価をつけるお手伝いをします。

勤務時間は自由に調整でき、空いている時間を利用して、毎日4万〜10万円の収入が得られます」といわれます。

「いいですね」と好意的なメッセージを返すと、相手から「15分のトレーニングを受けてもらえれば、終了後すぐに3000円の報酬を受け取れます」といわれます。

このトレーニングはLINEで行うとのことで、すぐにトレーニング担当の女性に友達申請をしました。

LINEでのトレーニングがはじまると、実に簡単な「あなたの好きな映画の種類はなんですか？」というようなアンケートのようなものが送られてきます。それに3問ほど答えるだけでトレーニングは修了しました。

■責任感が強い人ほど、お金を払う方向に誘導される

すると翌日、「あなたはとても優秀ですね！ これで3000円の即時振込と、日々の収入を得る資格を手に入れました。今すぐ受け取り、仕事をはじめますか？」とメッセージがきたので、「はい」と返信をします。

すると、「ビジネスへの登録完了後に3000円を受け取り、スタートしてください」というメッセージが送られ、PayPay でお金を受け取る方法が届きます。さらに、その後は秘匿性の高い通信アプリ「テレグラム」で連絡を取り合うというので、その登録も行います。

すると、3000円を受け取った後、テレグラムのグループチャットに参加して、映画のレビューを書くことで1回300円の報酬が得られるというのです。

この実際にもらえる3000円で、応募者たちは「本当にお金をもらえる仕事なんだ」と信頼してしまいます。

しかし、この1回300円のレビューの仕事では、当初いっていた日給4万円の目標を達成するためには、130回以上のレビューを書かなければなりません。

それを2時間ほどの映画を見てこなしていくのは、かなりの手間で現実的ではありません。

これまでに副業詐欺にあった方の事例をみても「仕事のタスクをこなす際に、選択やタスク手順を間違えると、高額な違約金や遅延金を請求される」といわれています。

しかも自分のミスがグループの連帯責任として請求されるので、責任感が強い人ほど、お金を払う方向に誘導されます。グループのほかの参加者は、サクラの可能性があります。

■1000万円もの高額な被害にあう方も

詐欺グループは、報酬を与えて信用させた後に、詐欺グループが独自に決めたマイルールでがんじがらめにし、応募者が仕事をしたらルールに反したといいがかりをつけます。

そして、被害者の罪の意識を逆手に取り、金銭をだまし取っていくのです。被害者のなかには1000万円もの高額な被害にあった方もいました。

仕事においても、ゴールへの筋道を立てない形で「なんとかお願いできませんか」と提案をしても、おそらくはうまくいかないことでしょう。しかし、交渉相手が契約に対して煮え切らない際には、催促する必要があります。そんなときにマイルールを活用するのです。

例えば「当社の上層部からは、社内の取り決めもあり、○月○日までに、御社から契約の返答をいただくようにいわれています。その期限をすぎれば、別の会社にもアプローチを開始することになっています。

とてもよい条件ですので、期日までにご判断いただければ幸いです」というように、会社としての「期限のルール」を定めて相手に提示することで、それに沿った形での相手の決断をうながすことができるのです。

POINT：期日などのルールを定めて、相手に従ってもらう

■借金を抱えていると、リスクのある行動をとってしまう

損失を回避したいという気持ちに訴える ×得をしたいと思う心理をあおる ○損失を回避したい心理をあおる

闇バイトを取材していると、非行に走ったことのないごく普通の若者たちが応募して、詐欺や強盗の犯罪に手を染めてしまっている現状を目の当たりにします。

その親たちも、子どもが犯罪行為をしたとの知らせを聞いて、「なぜ、あんなに優しい子が……」と愕然とした思いを口にする人もいます。

おそらく、闇バイトに手を染めてしまった彼らも、通常であれば適度に稼げる仕事をして、犯罪につながるような高収入のバイト募集など、探そうともしないでしょう。

しかし、税金の滞納や借金を抱えていれば、状況は一変してしまうのです。元の性格がどんなに優しい人間であっても、現状の借金（損失）を抱えている状況から、一刻も早く逃れたいという心理から、犯罪という逮捕されるリスクがある行動を取ってしまいます。

闇バイトを募集するリクルーターや犯罪グループも、そのことをわかった上で、一攫千金の言葉をちらつかせ、相手の持っている悩みや苦しみに共感するようなソフトな対応をして、犯行に及ばせるのです。

このような、自分のおかれた損失や負債のある状況によって、感情にゆがみを生じさせ、普段しないような非合理的な行動を取ってしまうという意思決定のモデルを、「プロスペクト理論」といいます。例えば、次のような選択肢があるとします。

選択肢A「50万円が無条件でもらえる」

選択肢B「じゃんけんで勝てば100万円がもらえ、負ければなにももらえない」

通常であれば、多くの人は確実に50万円がもらえるAを選択します。しかし、「100万円の負債を返さなければならない」という条件を追加すると、大半の人がギャンブル性の高いBを選択してしまうのです。

■損をしたくないという気持ちをあおる方が、訴求効果が高い

これは、確実な50万円をもらうよりも、100万円の負債を帳消しにできる（損失を回避できる）可能性を優先した結果だと考えられます。人は負債の方を回避するように行動を起こし、本人の抱える負債状況によって、普段しないような非合理的な行動を取ってしまうのです。

多田文明『人の心を操る 悪の心理テクニック』（イースト・プレス）

このプロスペクト理論は行動経済学の理論の一つなので、ビジネスシーンやマーケティングに活用されています。例えば、「無料キャンペーン」や「先着100名様割引」などは、消費者の「今買わないと損をする」という損失を回避したい心理に働きかけるテクニックです。

また、この損失を回避したい心理を活用し、「当社のシステムを導入すれば、他社に先行して、利益増大が見込めます」というよりも、「当社のシステムを導入しなければ、機会損失となり、遅れを取って損益となる可能性があります」と、損をしたくないという気持ちをあおる方が、訴求効果が高くなります。

POINT：損失を回避したい心理をあおり、行動を起こさせる

多田 文明（ただ・ふみあき）
ルポライター

ルポライター

詐欺・悪質商法に詳しい犯罪ジャーナリスト、キャッチセールス評論家。1965年北海道生まれ、仙台市出身。日本大学法学部卒業。雑誌「ダ・カーポ」にて『誘われてフラフラ』の連載を担当。2週間に一度は勧誘されるという経験を生かしてキャッチセールス評論家になる。キャッチセールス、アポイントメントセールスなどへの潜入は100カ所以上。悪質商法や詐欺などの犯罪にも精通する。著書に『ワルに学ぶ黒すぎる交渉術』（プレジデント社）、『信じる者は、ダマされる。元統一教会信者だから書けた「マインドコントロール」の手口』（清談社Publico）などがある。

（ルポライター 多田 文明）