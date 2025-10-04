¡ÚÁíºÛÁª¡Û¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¡× ÇÔ°ø¤Ë¤¹¤Ã¤«¤é¤«¤ó¤ÎÄ¾Á°¥¹¥Ô¡¼¥Á
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç£´Æü¡¢·èÁªÅêÉ¼¤ÇÇÔËÌ¤·¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬ÇÔ°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç·èÁªÅêÉ¼Ä¾Á°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷É¼£¸£°É¼¡¢ÅÞ°÷É¼£¸£´É¼¤Î·×£±£¶£´É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤È¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷É¼£±£´£µÉ¼¡¢ÅÞ°÷É¼£±£±É¼¤Î·×£±£µ£¶É¼¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·×£±£¸£µÉ¼¤Î¹â»Ô»á¤ËÇË¤ì¤¿¡£¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Ç¤â¹â»Ô»á¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¸å¡¢¾®Àô»á¤Ï»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¿Ø±Ä¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¡£¤³¤ì¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ÁíºÛÁªÃæ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®Æ°²è¤Ë¤ä¤é¤»¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¹þ¤àà¥¹¥Æ¥ÞáÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤Æ±Æ¶Á¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾®Àô»á¤Ï¡Ö»ä¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¹¡×¤È¤À¤±ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¥¹¥Æ¥ÞÌäÂê°Ê³°¤Ë¤âÅÞ°÷¤ËÅêÉ¼ÍÑ»æ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿à¾¡¼ê¤ËÎ¥ÅÞáÌäÂê¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢²ñ¸«¤Ê¤É¤Çà¥«¥ó¥Úá¤ò¸«¤¹¤®¤À¤È¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤¤¤¿¡£±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖºòÇ¯¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é¥Ü¥í¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°ÂÁ´±¿Å¾¤ËÅØ¤á¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤³¤Î·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤È¤È¤â¤Ë·èÁªÅêÉ¼Ä¾Á°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£ÅêÉ¼¤ÎÁ°¤Ë¾®Àô»á¤È¹â»Ô»á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¾®Àô»á¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë¤ÏÃæ¿È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£À¯ºö¤È¤«¤³¤Î¹ñ¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤â¤¦¾¯¤·¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÀô·òÂÀÁ°ÂåÉ½¤â£Ø¤Ç·èÁªÅêÉ¼Á°¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢£²¿Í¤ÎºÇ½ª±éÀâ¡¡¹¥¤·ù¤¤È´¤¤Ë¡¢¾®Àô¸õÊä¤Ï»×¤¤½ÐÏÃ¤È´¶¼Õ¸æÎé¤Î¤ß¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£¹â»Ô¸õÊä¤Ï±éÀâ¤È¤·¤Æ¤Ï¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿ÆâÍÆ¡£¤µ¤¢¤É¤¦¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¾®Àô»á¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎÃæ¿È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡
¡¡·èÁªÅêÉ¼Á°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¹â»Ô»á¤¬»þ´Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£µÕ¤Ëº£²ó¤Î¹â»Ô»á¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¼ê·ø¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤·¼¡¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¾®Àô»á¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥ÁÂÐºö¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
