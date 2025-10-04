ぷりかわ女子の憧れNo.1♡【乃木坂46・金川紗耶】のギャップが垣間見える“らぶなもの”って？
憧れのRay㋲たちがハマっているものを知りたい！そこで今回は、なりたい憧れの存在No.1としても名高い「乃木坂46・金川紗耶の早見表」をお届けします。圧倒的ビジュアルのやんちゃんには、自然が好きなアクティブガールという意外な一面も。そのギャップに沼ること間違いなし♡
乃木坂46・金川紗耶
なりたい憧れの存在No.1
Ray model's data
Question 16タイプ
INFP
Question わたしのらぶな場所
モエレ沼公園♡
「自然がいっぱいで、山の頂上にも登ることができて、とっても落ち着く場所です」
Question 最近買ったもの教えて♡
コスメデコルテの美容液・シャンプー・コンディショナー
Question 小さい頃のお気に入りのわたし
「これは5才の頃のわたし。休みの日は家族と遊園地や温泉に出かけたり、結構アクティブな子でした。家族といるときだけはっちゃける子だったみたい」
Question 愛用の財布を見せて
MICHAEL KORS
「2年ほど前にひと目惚れで買ったお財布。小さめのバッグでも持ち運べるので便利です」
Question 気分を上げたいときに聴く曲は？
Jump5の「アロハ・エ・コモ・マイ」
「ディズニー映画『リロ＆スティッチ』の曲で、ついアロハダンスをしたくなっちゃう！」
Question わたしのカメラロールの中身
「今年、エスコンフィールド北海道で始球式をさせていただきました。
人生2度目の始球式だったのですが、ノーバンで届くことができてよかったです！このボールは、大切に飾っています」
Question ついつい集めてしまうもの
「ズボンです。ライブのリハをするときはいつもズボンをはくので、どんどん増えていっちゃって、1年で10着ほど買いました。
できるだけ動きやすいものを買うことが多いです」
文／杉山春花、佐藤彩蕗
金川紗耶