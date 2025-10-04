ぷりかわ女子の憧れNo.1♡【乃木坂46・金川紗耶】のギャップが垣間見える“らぶなもの”って？

憧れのRay㋲たちがハマっているものを知りたい！そこで今回は、なりたい憧れの存在No.1としても名高い「乃木坂46・金川紗耶の早見表」をお届けします。圧倒的ビジュアルのやんちゃんには、自然が好きなアクティブガールという意外な一面も。そのギャップに沼ること間違いなし♡

Ray model's data

Question 16タイプ

INFP

Question わたしのらぶな場所

モエレ沼公園♡

「自然がいっぱいで、山の頂上にも登ることができて、とっても落ち着く場所です」

Question 最近買ったもの教えて♡

コスメデコルテの美容液・シャンプー・コンディショナー

Question 小さい頃のお気に入りのわたし

「これは5才の頃のわたし。休みの日は家族と遊園地や温泉に出かけたり、結構アクティブな子でした。家族といるときだけはっちゃける子だったみたい」

Question 愛用の財布を見せて

MICHAEL KORS

「2年ほど前にひと目惚れで買ったお財布。小さめのバッグでも持ち運べるので便利です」

Question 気分を上げたいときに聴く曲は？

Jump5の「アロハ・エ・コモ・マイ」

「ディズニー映画『リロ＆スティッチ』の曲で、ついアロハダンスをしたくなっちゃう！」

Question わたしのカメラロールの中身

「今年、エスコンフィールド北海道で始球式をさせていただきました。

人生2度目の始球式だったのですが、ノーバンで届くことができてよかったです！このボールは、大切に飾っています」

Question ついつい集めてしまうもの

「ズボンです。ライブのリハをするときはいつもズボンをはくので、どんどん増えていっちゃって、1年で10着ほど買いました。

できるだけ動きやすいものを買うことが多いです」

文／杉山春花、佐藤彩蕗