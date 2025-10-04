プロゴルファーでタレントの東尾理子が、初めて親子３世代でゴルフをした様子をアップした。

４日にインスタグラムに「親子３世代（父親と息子）でラウンド。こんな日が来るとは」と投稿。父で元プロ野球投手の東尾修氏と、長男・理汰郎くんとゴルフを楽しんだ。「父と理汰郎は、初対決！飛距離は理汰郎の勝ち。けど、スコアはまだまだだったね」と様子を伝える。理汰郎くんがスイングする姿も撮影し「良いインパクトの形！！」とほめた。

フォロワーは「イケメンやーりたろーくん！！ＮＩＣＥスイング！！」「野球選手とゴルファーの二刀流で是非。いいなぁ、親子三代のラウンドなんて。素晴らしい」とほっこりしていた。

理子は俳優の石田純一と２００９年に結婚。当時は石田が２１歳年上で、父・修氏と４歳差と近いことでも話題を呼んだ。１２年１１月に長男・理汰郎くん、１６年３月に長女・青葉ちゃん、１８年４月に次女・つむぎちゃんが誕生した。理汰郎くんは「フラッシュ暗算」の大会で表彰されたほか、２３年８月には野球キャンプに参加するため単身渡米。文武両道な姿が反響を呼んでいる。