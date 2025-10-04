世界一連覇を狙うドジャースは、日本時間10月5日（日）から地区シリーズでフィリーズ戦に臨む。大谷翔平は初戦で先発予定だ。ワイルドカードシリーズでのレッズ戦では、大谷は2本のホームランで打者としての存在感を示したが、クローザーを含む短期決戦ならではの起用方法で、大谷の二刀流の威力が最大限発揮される期待も高まっている。

【写真】ポストシーズンも大谷翔平の打棒から快音が鳴り響くか

ドジャースの先発陣は山本、スネル、大谷、グラスノーの4枚。崩壊状態の救援陣に先発のシーハンとカーショーを回したが、スポーツジャーナリストの友成那智氏は「投手陣のキーマンは12勝のエース・山本由伸ではなく投打に貢献している二刀流の大谷」だという。

「大谷はポストシーズンで100%の状態になるように調整してきた。6月に投手復帰した直後は打撃に影響したが、8月には打撃成績も回復。本塁打10本を放った9月には3試合に先発登板して自責点0と二刀流が完全復調した。9月中旬に『PSではリリーフで使う』と発言していたロバーツ監督だが、『先発で起用する』と訂正するまでに信頼を得た」

最難関は"最強打線"フィリーズ戦

連覇を阻む最難関はナ・リーグ東地区1位のフィリーズと対戦する地区シリーズとされている。本塁打王と打点王に輝いたシュワバー、MVP2度のハーパーというメジャー屈指の最強打線に今シーズンは2勝4敗（2カードとも1勝2敗）と負け越している。

「そのフィリーズを大谷は9月17日に5回までノーヒットノーランに抑えており、第1戦に登板することで第5戦にも中6日で投げられる。そのためにはワイルドカードシリーズを2連勝で勝ち上がる必要があった」（友成氏）

初戦を大谷の2発で突き放し、2戦目は山本の好投で突破した。レッズ戦の初戦後、ロバーツ監督は大谷の救援での起用の可能性を匂わせていたが、「投手・大谷をフィリーズ戦まで温存できたことは世界一連覇のために非常に大きい」と友成氏は指摘する。

「結果的にレッズとの2戦目では佐々木がクローザーを務めたが、持ち球が直球とスプリットだけなので不安が付きまといます。大谷はフィリーズ戦で先発起用の予定ですが、負ければ終わりの短期決戦では、故障のリスクを冒してでもクローザーでも併用したいところでしょう。2023年WBCの決勝では3番DHで出場しながら最終回にクローザーとして登板したように、短期決戦でジョーカー的な働きができると証明している」（友成氏）

二刀流の起用法は無限大だからこそ、悩ましくも楽しみでもあるのだ。

取材・文／鵜飼克郎

※週刊ポスト2025年10月17・24日号