¡ÖÁ´°÷¤ËÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡×¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¡¡½÷À½é¤ÎÁíºÛ¤¬ÃÂÀ¸¡¡ÇÔ¤ì¤¿¾®Àô»á¡Ö¤Ò¤È¤¨¤Ë»ä¤ÎÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¤·¤¤ÁíºÛ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤ò·èÁªÅêÉ¼¤ÇÇË¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î½÷À¤ÎÁíºÛ¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¤ò·è¤á¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£
¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À½é¤ÎÁíÍýÁíºÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¡£
ËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï2024Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡Ê50¡Ë¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡Ê69¡Ë¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê64¡Ë¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡Ê64¡Ë¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¡Ê44¡Ë¤Î5¿Í¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢4Æü¸á¸å1»þ50Ê¬²á¤®¡¢¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤ÈÅÞ°÷É¼¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Ï¾®Àô»á¤¬80É¼¤òÆÀ¤Æ¼ó°Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅÞ°÷É¼¤Ï¹â»Ô»á¤¬119É¼¤ò¤È¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¡£
¹ç·×¡¢183É¼¤È¾®Àô»á¤Ë19É¼¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¡¢1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢3°Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿ÎÓË§Àµ»á¡£
ÃÏ¸µ¤Î»³¸ý¡¦²¼´Ø»Ô¤Ç¤Ï»Ù»ý¼Ô¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤é¤¿¤áÂ©¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·èÃå¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤È¾®Àô»á¤È¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅêÉ¼¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸õÊä¼Ô¤¬ºÇ½ª±éÀâ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡§
1Ç¯Á°Ž¤¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·è¤·¤Æ¸«¼Î¤Æ¤º¡¢Î¥¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ±»Ö¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢»ä¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÎÃç´Ö¤Å¤¯¤ê¤Þ¤Ç¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
¼«Ì±ÅÞ¤Ë¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ß¤¿¤¤¡£Íè·î¤Ç²æ¤¬ÅÞ¤ÏÎ©ÅÞ70Ç¯¡£À¯¼£¤Ï¹ñÌ±¤Î¤â¤Î¤Ç»Ï¤Þ¤ëÎ©ÅÞÀë¸À¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£¤Î¹ËÎÎ¡¢¾ï¤Ë¿ÊÊâ¤òÌÜ»Ø¤¹ÊÝ¼éÀ¯ÅÞ¤Ç¤¹¡£
·èÁªÅêÉ¼¤Ï295¿Í¤Î¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤È47¿Í¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©É¼¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸á¸å3»þÁ°¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª´É°Ñ¡¦°©Âô°Ñ°÷Ä¹¤¬¡ÖµÄ°÷É¼¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¤¯¤ó149É¼¡£¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤¯¤ó145É¼¡£¼¡¤Ë¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©É¼¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¤¯¤ó36É¼¡£¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤¯¤ó11É¼¡£¹ç·×¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¤¯¤ó185É¼¡£¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤¯¤ó156É¼¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¹â»ÔÁáÉÄ¤¯¤ó¤ò¤â¤Ã¤ÆÅöÁª¼Ô¤È·è¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤ÎÁíºÛÁªµó¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤ËÇÔ¤ì¤¿¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹â»Ô»á¡£
·ëÅÞ70Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ç½÷ÀÁíºÛ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ð´é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¹â»Ô»á¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÆàÎÉ¡¦Å·Íý»Ô¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤Î¾¡Íø¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤¡¢¹â»Ô»á¤Î»Ù»ý¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤âÌ´¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÁíºÛ¤È¤·¤ÆÃÅ¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¤·¤¤»þÂå¤ò¹ï¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ò¤â¤Ã¤Èµ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÌÀ¤ë¤¤ÅÞ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¿Í¿ô¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Á´°÷¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¿·µì¤ÎÁíºÛ¤È¸õÊä¼ÔÁ´°÷¤¬ÃÅ¾å¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÁíºÛÁª¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ½ªÎ»¸å¡¢ÇÔ¤ì¤¿¾®Àô»á¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö´¶¼Õ¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¡¢µîÇ¯¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿·è¾¡¤Þ¤Ç»ä¤Î¤³¤È¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤Ë»ä¤ÎÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï¡¢¸á¸å4»þÈ¾²á¤®¤Ë¿Ø±Ä¤ÎÊó¹ð²ñ¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¿·ÁíºÛ¡§
¾¡¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤¬ÂçÊÑ¤À¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ì±ÅÞ¤âÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿®Íê¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿°Â¿´¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Íê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤·¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£