◆明治安田生命J1リーグ第33節 福岡1―0横浜FC（4日・ベスト電器スタジアム）

リーグ戦8試合ぶりの白星を目指すアビスパ福岡は、試合前時点で勝ち点37の15位、横浜FCは同31の18位。J1残留を占う大一番で、特別指定選手の佐藤颯之介（宮崎産業経営大）がリーグ戦初先発した。日本代表に選出された安藤智哉もスタメン入りした。

クラブ創設30周年を記念するOB戦が行われた後、激しい雷雨のために試合開始が約1時間半遅れて始まった一戦。序盤は福岡がセットプレーから再三、好機をつくった。開始早々、橋本悠からのクロスに190センチの安藤が頭で合わせ、見木友哉がヘディングで枠を捉えたが、相手GKに阻まれた。直後にもFKから安藤ゴール前で合わせて好機を演出。最後は再び見木がシュートを放ったものの、セーブされた。その後は元福岡のルキアンら強力な助っ人外国人が並ぶ相手の攻撃に苦しむ時間帯を守り抜いて無失点。前半終了間際にカウンターから決定機をつくり、橋本がシュートを放ったが枠を捉えられなかった。

0―0で折り返し、待望の先制点が生まれたのは後半6分だ。橋本のグラウンダーのCKから最後は湯澤聖人が左足でゴールネットを揺らした。2023年以来、2年ぶりとなる「信用できる男」の得点にベススタは大いに沸いた。その後は1点のリードを守り抜き、今季最長だった連敗を５でストップ。8試合ぶりの勝利で勝ち点を40に伸ばした。（時間は速報値）