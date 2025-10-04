¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤¬4½µÏ¢Â³¥È¥Ã¥×10¡ª¡¡¡Ø¥ª¥Î¥ÕKURO¡Ù¤â¹¥Ä´¡Ú¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Çä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
Çä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¤Î¡ØG440 MAX¡Ù¤¬1°Ì¡¢¡ØG440 LST¡Ù¤¬2°Ì¡£3°Ì¤Ë¤Ï¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤Î¡ØQi35¡Ù¤¬Â³¤¡¢³¤³°¥á¡¼¥«¡¼¤¬¾å°Ì¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Î¡ØBX2 HT¡Ù¤È¥°¥í¡¼¥Ö¥é¥¤¥É¤Î¡Ø¥ª¥Î¥Õ KURO¡Ù¡£¡ØBX2 HT¡Ù¤Ï9·î5Æü¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢4½µÏ¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×10¥¡¼¥×¤Ç4°Ì¤Ë¡£¡Ø¥ª¥Î¥Õ KURO¡Ù¤âÈ¯Çä½é½µ¤¬2°Ì¤Ç¡¢2½µÌÜ¤¬7°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ²ì±à¥´¥ë¥ÕÀéÍÕÅ¹¤Î¹õ¿ÜÅ°¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û4°Ì¡ØBX2 HT¡Ù¤Ï¹âMOI¤Ç¤â´é¤¬Âç¤¤¹¤®¤Ê¤¤¡ª¡¡7°Ì¡Ø¥ª¥Î¥Õ KURO¡Ù¤Ï¤ä¤ä¥Ç¥£¡¼¥×¤Ç¹½¤¨¤ä¤¹¤¤
¡ÖÆÃ¤Ë¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï°ÂÄê¤·¤ÆÇä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡ØBX2 HT¡Ù¤Ï´·À¥â¡¼¥á¥ó¥È¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¥Ô¥ó¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¶á¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹½¤¨¤ä¤¹¤¤¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¡ØBS´é¡Ù¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×½é½µ2°Ì¡¢Íâ½µ7°Ì¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤¤Ã¤¿¡Ø¥ª¥Î¥Õ KURO¡Ù¤Ï¡©¡Ö¥ª¥Î¥Õ¤Ï¸ÇÄê¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Æ¡¢ÎòÂå¤Î¡Ø¥ª¥Î¥Õ KURO¡Ù¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤«¤é¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉôÌç¤Ï¥Ô¥ó¤Î°ì¶¯¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤âÂ³¡¹¤È¹â´·À¥â¡¼¥á¥ó¥È·Ï¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥Ã¥×10¤Î¿·¤¿¤Ê¾ïÏ¢¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡Ú¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Çä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¥È¥Ã¥×3¡Û1°Ì¡¡¥Ô¥ó G440 MAX2°Ì¡¡¥Ô¥ó G440 LST3°Ì¡¡¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É Qi35¢¨¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¡§ÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¢9·î22Æü¡Á9·î28Æü¤Î¥Ç¡¼¥¿¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ·¬ÌÚ¤Î¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ç268¥ä¡¼¥É¤òµÏ¿¡ª¡¡ÂØ¤¨¤Ê¤¤½÷»Ò¥×¥í¡¦·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤¬Áª¤ó¤À¿·¥Ø¥Ã¥É&¿·¥·¥ã¥Õ¥È¤Ë¡Ö¤«¤Ê¤êËþÂ¡×¡Û¡Ù¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
4°Ì°Ê²¼¤Ï¡©¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Çä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¥È¥Ã¥×10¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ç268¥ä¡¼¥É¤òµÏ¿¡ª¡¡ÂØ¤¨¤Ê¤¤½÷»Ò¥×¥í¡¦·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤¬Áª¤ó¤À¿·¥Ø¥Ã¥É&¿·¥·¥ã¥Õ¥È¤Ë¡Ö¤«¤Ê¤êËþÂ¡×
Ãæ¸Å¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¿Íµ¤¥È¥Ã¥×3¤Ï¡ØSIM£² MAX¡Ù¡ØG430 MAX¡Ù¡ØQi10 MAX¡Ù¡ª¡ÚÃæ¸Å¥¯¥é¥Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
ÃæÂ¼¿´¤¬È±¤ò¤Û¤É¤¤Þ¤·¤¿¡Ú½÷»Ò¥×¥í¼Ì¿¿¡Û
¡ÖÆÃ¤Ë¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï°ÂÄê¤·¤ÆÇä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡ØBX2 HT¡Ù¤Ï´·À¥â¡¼¥á¥ó¥È¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¥Ô¥ó¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¶á¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹½¤¨¤ä¤¹¤¤¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¡ØBS´é¡Ù¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×½é½µ2°Ì¡¢Íâ½µ7°Ì¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤¤Ã¤¿¡Ø¥ª¥Î¥Õ KURO¡Ù¤Ï¡©¡Ö¥ª¥Î¥Õ¤Ï¸ÇÄê¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Æ¡¢ÎòÂå¤Î¡Ø¥ª¥Î¥Õ KURO¡Ù¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤«¤é¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉôÌç¤Ï¥Ô¥ó¤Î°ì¶¯¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤âÂ³¡¹¤È¹â´·À¥â¡¼¥á¥ó¥È·Ï¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥Ã¥×10¤Î¿·¤¿¤Ê¾ïÏ¢¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡Ú¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Çä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¥È¥Ã¥×3¡Û1°Ì¡¡¥Ô¥ó G440 MAX2°Ì¡¡¥Ô¥ó G440 LST3°Ì¡¡¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É Qi35¢¨¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¡§ÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¢9·î22Æü¡Á9·î28Æü¤Î¥Ç¡¼¥¿¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ·¬ÌÚ¤Î¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ç268¥ä¡¼¥É¤òµÏ¿¡ª¡¡ÂØ¤¨¤Ê¤¤½÷»Ò¥×¥í¡¦·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤¬Áª¤ó¤À¿·¥Ø¥Ã¥É&¿·¥·¥ã¥Õ¥È¤Ë¡Ö¤«¤Ê¤êËþÂ¡×¡Û¡Ù¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
4°Ì°Ê²¼¤Ï¡©¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Çä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¥È¥Ã¥×10¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ç268¥ä¡¼¥É¤òµÏ¿¡ª¡¡ÂØ¤¨¤Ê¤¤½÷»Ò¥×¥í¡¦·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤¬Áª¤ó¤À¿·¥Ø¥Ã¥É&¿·¥·¥ã¥Õ¥È¤Ë¡Ö¤«¤Ê¤êËþÂ¡×
Ãæ¸Å¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¿Íµ¤¥È¥Ã¥×3¤Ï¡ØSIM£² MAX¡Ù¡ØG430 MAX¡Ù¡ØQi10 MAX¡Ù¡ª¡ÚÃæ¸Å¥¯¥é¥Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
ÃæÂ¼¿´¤¬È±¤ò¤Û¤É¤¤Þ¤·¤¿¡Ú½÷»Ò¥×¥í¼Ì¿¿¡Û