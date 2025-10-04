◇セ・リーグ ヤクルト3ー1広島（2025年10月4日 マツダ）

今季限りで退任するヤクルトの高津臣吾監督（56）は広島との最終戦を白星で飾った。今オフにポスティングシステムによるメジャー移籍を目指す村上宗隆内野手（25）にエールを送った。

最終戦を白星で締め、ウイニングボールを村上から手渡しされた指揮官。「ハハハ。もう下川にあげたよ（笑い）」と6回3安打1失点の好投で2勝目を挙げた下川に渡したことを明かした。

村上の国内ラストゲーム。ベンチから主砲の打席を目に焼き付けた。「彼もいろいろ思うことはあるだろうしね。気分よく今日のゲームを終えられたのかなと思いますね」とし、「彼にも期待しかないです」と期待を寄せた。

9圧28日の本拠地最終戦後のセレモニーでは、メッセージの中で「ムネ、お前アメリカ行くのか？」と突然村上に問いかけて場内を笑わせつつ、「スワローズの代表として頑張れ」とエールを送っていた。

村上のメジャー挑戦について、あらためて「時期的に非常にいい時だと僕は思います」と語った。「それを許してくれた球団というのは、本当に僕が感謝するわけではないですけど、彼は感謝しないといけないと思いますし、これからでしょうね」と続け、「本当にびっくりするような選手と出会って、素晴らしいメジャーの野球を経験して、また野球人としても、人間としても、もっともっと大きく成長していってほしいなと思いますね」と成長を願った。