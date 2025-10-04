¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥ê¡¼¥°Âè7Àï¡Û¸¶ÅÄÆÆ»Ö¡¡¹¥Ä´¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤êÁªÈ´Àï¤òÀ©¤¹
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î¡ÖG3¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥ê¡¼¥°Âè7Àï¡×¤¬5Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£½éÆü12RÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÃíÌÜ¤Ï4¹æÄú¤Î¸¶ÅÄÆÆ»Ö¡Ê45¡á»³¸ý¡Ë¤À¡£
¡¡º£´ü5·î°Ê¹ß¤Ï6Í¥½Ð3V¤Î¸¶ÅÄ¡£¾¡Î¨¤Ïº£ÀáÁ°¸¡¤Î»þÅÀ¤Ç7.22¤È¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²¿¤Ç¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ê¥º¥à¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤â¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ê¤É¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£µ¡½Ð¤·¤ò´Þ¤á¤¿¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î»Å»ö¤³¤½¤¬¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤Î»þ´ü¤ä°ú¤¤¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
¡¡º£²óÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï¶á¶·¡¢Ãæ·ø¾å°Ìµé¤ÎÆ°¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë37¹æµ¡¡£¡Ö¥Ú¥é¤òÃ¡¤¤¤Æ°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¼ê±þ¤¨¤Ï°¤¯¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤À¥Ú¥é¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃ¡¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ã¡¤ÀÚ¤ì¤Ð¹Ô¤±¤½¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Àá¤â¤·¤Ã¤«¤êV¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Àª¤¤¤¬¤¢¤ë¸¶ÅÄ¤Ê¤é¡¢²÷Â®»ÅÎ©¤Æ¤Ï½½Ê¬¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¥·¥ã¡¼¥×¤ËÎ©¤Á²ó¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï½éÆü12RÁªÈ´Àï¤òÀ©¤·ÇÈ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡£