「SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025」の東京予選Cブロックが10月4日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、決勝戦で長谷部浩平五段（31）が千葉幸生七段（46）に85手で勝利した。この結果、長谷部五段は自身初となる東軍代表入りを決めた。

【映像】対局中に!? 千田八段「さあ、詰ましていただきましょうか」

総勢34名で争われた東京予選Cブロックを制し、最後の東軍メンバーとなったのは長谷部五段だった。

長谷部五段は2回戦からの登場で、岡崎洋七段（58）、佐々木大地七段（30）、中川大輔八段（57）、西尾明七段（46）に勝利し決勝戦へ進出した。

タイトル戦常連の永瀬拓矢九段（33）を撃破した千葉七段と対することになった決勝戦では、相掛かりの出だしから長谷部五段が終始落ち着いた指し回しでリードを拡大。千葉七段が攻め急いだところを見逃さず、最後は見事な寄せ切り快勝を飾った。

今期の東日本地区は、ファン選出された中村太地八段（37）、羽生善治九段（55）、タイトル保持者として伊藤匠叡王（22）の出場。さらに、東京Aブロックからは高見泰地七段（32）、東京Bからは宮嶋健太四段（26）、東京Cからは長谷部五段の参戦を決め、個性豊かなメンバーが揃うこととなった。藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）擁する西軍と激突する東西対抗戦では、どのような熱戦を繰り広げるのか。期待は高まるばかりだ。

◆SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025 ファン投票による選出（東西各3人）、予選（東西各3人）、決勝戦（東西各6人）によって構成される。12月に開催予定の決勝では、個人戦と団体戦のポイント数で優勝チームを決定する。対局は全て持ち時間なし、初手から1手30秒未満で行われる。先手・後手は振り駒で決める。

（ABEMA／将棋チャンネルより）