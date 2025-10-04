「ロッテ３−０日本ハム」（４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが完封リレーで接戦を制した。日本ハムとの今季の対戦を８勝１７敗で終えた。

先発の種市は５回１安打無失点、７三振を奪う力投で９勝目。「５回で降りる予定だったので、全力でゼロで抑えられるように頑張りました。真っ直ぐが良かったので、そこが一番かな」と振り返った。

今季は７月まで３勝７敗と黒星が先行したが、８、９月で６勝１敗と結果を残した。この日で目標としていた投球回数１６０イニング、奪三振率９以上をクリアした。

１６０イニングについては「監督とコーチと８月ぐらいから話していたことだった。建山さん（投手コーチ）には『７回以下で最後（の登板）まで降りるなよ』と言われてたので、全部クリアできてたのでよかったな」と明かした。

奪三振率に関しては「イニングより（三振を）取るっていうのは１つの目標でもありますし、何より三振が１番いいアウトの取り方なので。そこは１つの目標にしました」と笑顔を見せた。

９、１０月は４勝１敗、防御率０・９５の好成績を残し、月間ＭＶＰ初受賞のチャンス。「今まで何回か逃しているので。１回はプロ野球選手として取りたい」と期待していた。