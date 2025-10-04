¡Úµþ²¦³Õ¶¥ÎØ¡¦£Ç·¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¡Û¾®ÁÒÎµÆó¡¡¿·ÅÄÍ´Âç¤ò¥Á¥ç¥¤º¹¤·¡Ö°ÜÀÒ¶â¤ò2000Ëü±ßÊ§¤¦¤«¤éÆÁÅç¤ËÍè¤Æ¡×
¡¡µþ²¦³Õ¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß£·£¶¼þÇ¯µÇ°¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï£´Æü¡¢£³ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡££±£°£Ò½à·è¤Ç¤Ï¾®ÁÒÎµÆó¡Ê£´£¹¡áÆÁÅç¡Ë¤¬½éÏ¢·¸¤Î¿·ÅÄÍ´Âç¤ò¥Á¥ç¥¤º¹¤·¡£·è¾¡°ìÈÖ¾è¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«È´¤±¤ë¤È¤Ï¡×¤È·ë²Ì¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¡Ö°ÜÀÒ¶â¤ò£²£°£°£°Ëü±ßÊ§¤¦¤«¤é¡¢ÆÁÅç¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡£°úÂà¤Ë¸þ¤±¤Æ»×¤¤½Ð¤¬°ì¤Ä¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯¾éÀå¤Çà¥ª¥°¥ê¥å¥¦ÀááÁ´³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥Þ¡¼¤Î¥À¥Ã¥·¥å¤ËÉÕ¤±¤¤ì¤ë¤Î¤«°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÎÏ´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÉ÷¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤é¡¢ÉÕ¤±¤¤ì¤ë¤Ê¤éÉÕ¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¸ý¤¬¶õ¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î²¡¤µ¤¨Àè¹Ô¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë¡£Í½Áª¤Ï£²Áö¤·¤ÆÏ¢Â³£´Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½à·è¤Ï£±Ãå¤ÇÍ¥½Ð¤ò·è¤á¡ÖÎ®¤ì¤Ï¤¤¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£µÆü¤ÎÄº¾å·èÀï¤Ï£ÓÈÉ¡¦ÏÆËÜÍºÂÀ¤Î¸å°Ì¤¬¶õÀÊ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£ÀáÀä¹¥Ä´¤ÎÂçÀîÎ¶Æó¤ËÂ÷¤·¤¿¡£¡Ö·è¾¡¤Ï¿Í¿ô¹ç¤ï¤»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤Ã¤¿ÌÄÌç¤ÎÎµ¤¬¡¢À¥¸ÍÆâ¤ÎÎ¶¤Ë¾è¤Ã¤ÆÇÈÍð¤ò¸Æ¤Ö¡£