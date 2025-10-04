¡Úµð¿Í¡Û¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¡±¦¥Ò¥¶¼£ÎÅÀìÇ°¤Çµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Äº£µ¨¤Ï£¶¾¡£±ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨1.62
¡¡µð¿Í¤Î¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£´Æü¡¢±¦¥Ò¥¶¤Î¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤¬µåÃÄ¤ò²ð¤·¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Ïº£µ¨ÆüÄø½ª¤¨¤Æ£¶¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£±¡¦£¶£²¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£³«ËëÂè£²Àï¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê£³·î£²£¹Æü¡áÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¯Ç®¤Î¤¿¤áÅÐÈÄ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤éËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ïº¸¥Ò¥¸¤Î°ãÏÂ´¶¤ä±¦¥Ò¥¶ÄË¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢°ì·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ£±£´»î¹ç¤È¸º¾¯¡£Àè·î£²£¸Æü¤Ë¤Ïº£µ¨£´ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë½Ð¾ìÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åê¼ê¿Ø¤Î¸½¾õ¤Ï¸·¤·¤¤¡£¡ÖÅê¼ê¿Ø¤À¤±¶ðÉÔÂ¤À¤±¤É¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¾¡¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤Îà½õ¤ÃÅêá¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÍèµ¨¤âµð¿Í¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤«¡£