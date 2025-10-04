中華料理のシメに食べたいデザートは「ごま団子」or「杏仁豆腐」どっち!? アンケート結果発表
※写真はイメージです
“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）内の人気コーナー「どっちのCat or Dog」では、日常のちょっとした選択をテーマに、リスナーに2択の投票をしてもらっています。
9月29日（月）のテーマは「中華の〆に食べたいデザートは……ごま団子 or 杏仁豆腐？ どっち!?」。その結果とともに、パーソナリティのこもり校長とアンジー教頭のトークを紹介します。
アンジー教頭、こもり校長
こもり校長から「中華の〆に食べたいデザート」を問われたアンジー教頭は、「私はごま団子！」と即答。「好きだから」というシンプルな理由を明かします。
一方のこもり校長は、しばし悩んだ末に「いや、俺は杏仁豆腐！」と選択。
「杏仁豆腐!?」と驚くアンジー教頭に、実は、こもり校長自身、杏仁豆腐は「今の年になってやっと食べることができた」と告白します。
「10代の頃は食べられなくて。ちょっと味を受け付けなくて……」という過去を明かし、「最近やっと、なんか『杏仁ってこんな感じか』みたいになって、食べれるようになった。なので、最近の俺だったら杏仁豆腐を選択する！」と、味覚の変化によって杏仁豆腐派に転向したことを語りました。
――投票結果は……
●ごま団子 45％
●杏仁豆腐 55％
「どっちのCat or Dog」アンケート結果
杏仁豆腐が55%と、わずかながら多数派という結果に、アンジー教頭は「えっ!? みんな大人だね！」とこぼします。
リスナーから寄せられたコメントを見ると、杏仁豆腐派からは「杏仁豆腐のほうが、よりデザート感がある」という声が。
これに２人は「めっちゃわかる！」と深く共感。アンジー教頭は「確かに、団子はご飯っぽいもんね」と納得の様子でした。
対するごま団子派からは「杏仁豆腐の独特な風味が、ちょっと苦手」という声も寄せられ、これは、かつてのこもり校長と似た意見となりました。
こもり校長は「でもね、どっちも美味しいけど、メッセージに書かれているような理由はわかる！」としつつ、ごま団子については「あんこが入っているパターンと、入っていないパターンがあるじゃん？」と、自身は“あんこ入り”が好きだと熱弁。アンジー教頭も「やっぱね、あんこだよね！」と同調し、トークを締めくくりました。
――「大人になったら食べられるようになった」という人も多い杏仁豆腐。皆さんは中華の〆にどちらを選びますか？
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11676
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624