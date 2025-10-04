石破茂首相の後任を選ぶ自民党総裁選が４日、都内で投開票され、高市早苗前経済安全保障担当相が第２９代総裁に選出された。自民党初の女性総裁。決選投票で本命視されていた小泉進次郎農相を破る大逆転勝利。１５日召集予定の臨時国会で、日本初の女性首相が誕生する公算が大きい。

高市新総裁はこの日午後６時から東京・永田町の自民党本部で会見。

自民派閥裏金事件に関与した、いわゆる「裏金議員」の今後の処遇について聞かれると「不記載があった議員はそれぞれの議員がまずは岸田元総裁のもとで処分を受け、また、衆院議員は昨年の解散の日だったと思います。公示日まで残り数日の時にまた、さらに厳しい処分を受け、そして政倫審でも皆さん、一生懸命、説明をしておられますけれども、最終的に選挙で厳しい審判を受けられました」と、まず発言した。

その上で「まずは司法で問題がなかったとされた方については問題なしと。ちゃんと有権者の方に説明を尽くされて、ちゃんと『もう一回、国会で頑張ってこい』ということで議席を得られた方について、何らかの再処分を行うことは私は考えていません」と明言。

「国民の代表として送り出された方々でございますので、これは特に人事に影響はございません。しっかりと働いていただきます！」と言葉に力を込めた。