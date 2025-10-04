国民スポーツ大会・陸上の２日目が４日、滋賀の平和堂ＨＡＴＯスタジアムで行われた。前日の予選を突破し、連覇を狙った成年女子３００メートル決勝を青木アリエ（日体大３年）＝東海大静岡翔洋高出＝は欠場した。静岡代表としてＶ２を狙った成年少年共通４００メートルリレー準決勝では１走で出場したものの、決勝に進めなかった。

心の傷は、まだ癒えなかった。今年６月に日本国籍を取得し、世界陸上で男女混合１６００メートルリレーの日本代表として臨んだが、予選、決勝でメンバーに選ばれなかった。眠れない日もあり、精神的にも落ち込んだ。「一番の目標がなくなって、どん底だった」と、リレー後の取材では、大粒の涙をこぼした。

前日の予選では３８秒０４をマークし、４組１着で決勝進出。「元気にやっている姿を応援してくれている人に見せたかった」。体にムチ打ってレースに出たが、心と体は限界だった。前夜に大学のコーチとして相談して決勝の欠場を決意。「リレーだけは、ほかの選手もいるから出させてもらった」。最後の力を振り絞ったが、連覇の夢はついえた。

静岡国際で日本記録相当のタイムをマークして一躍、脚光を浴びた。ただ、注目され「色々プレッシャーもあった」と、正直な思いをポロリ。今後に向けては「１か月くらい陸上から離れたい。今後はちょっと遊び感覚で４００メートル障害をやってみようかなと思っている」と、サブ種目として、ハードルへの挑戦をほのめかした。

来年は名古屋で日本選手権が行われ、同地でアジア大会が開催される。浜松出身の青木にとっては国立競技場よりも近い、準地元での国際大会だ。「そこでは日本記録を狙っていきたい」。再びトラックで輝くために少しの間、羽を休める。