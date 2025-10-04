ニッキューナナ・峯シンジが10月1日に配信されたABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で、先輩芸人との母校訪問について語った。

大学のお笑いサークルで出会ったニッキューナナ・峯シンジとこっちゃん選手。サークルの先輩で、マセキ芸能社の先輩でもあるナイツ・塙宣之と楽屋で話していた流れで、母校に遊びに行くことになったという。

こっちゃん選手は「母校に遊びに行こうっていう塙さんのYouTubeチャンネル、個人チャンネルでやられてる企画にうちら呼んでもらって」と話した。

峯は「（撮影が始まると）大学の人と接して、塙さんがボケるじゃん？俺もそれに乗っかってボケるじゃん？で、こっちゃんもボケたりするですよ。やべえ、ツッコミいねぇなと思って、『ちょっとこっちゃん、こっちゃん。さすがにボケが多いからツッコもう』って」と裏のやり取りを公開。

峯は「みんなで記念写真撮ろうって言って、結構大人数集まって。塙さんが『俺、最近流行りの写真の撮り方知ってるから』みたいな。『かけ声知ってるから』って言って。『アッコにおまかせ～！』ってやったんですよ。なんてツッコむのが正解かわからんないですよ。塙さんのボケってなんてツッコむのか…、本当に土屋さんがすごいと思う」と振り返った。

「（塙のかけ声に対して）こっちゃんは『それ、もう終わったよ！』ってツッコんで。いや、終わってないよ！」と、「アッコにおまかせ！」の放送が終了したかのような的外れなツッコミをしたと明かした。

こっちゃん選手の暴走は、それだけでは終わらなかったという。

峯は「他のとこでも写真撮ったときに塙さんが『俺、みんなが言える、元気になるかけ声知ってるよ』って言って、『オロナミンC～』って言ったんですよね。じゃあ、こっちゃんが『それもう売ってないよ！』って言って。売ってるよ！」と指摘。

こっちゃん選手も「やばいよね。キョトンとした空気で我に帰るんだよね。そのときに。あれ？みんな笑ってない…」と反省していた。

一方、峯は「確信のこもった声で間違うの面白いんだよな」とも語った。

こっちゃん選手は「ツッコミって、やっぱスピードだからさ！ちょっと間が置いて考えて、ツッコんじゃダメ。反射でいかないといけないから」と、自身をフォローするようにツッコミ論を展開していた。

母校訪問の様子は、YouTubeチャンネル「ナイツ塙会長の自由時間」で近日公開予定。

なぜか盛り上がらないワイントークや同窓会でのルービックキューブ披露などについても語っている。

ABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で無料配信中。

次回配信は、10月8日19時頃。

【番組概要】

■ABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」

■配信時間：毎週水曜日19時頃

■配信場所：各種Podcastで配信

■パーソナリティ：ニッキューナナ（こっちゃん選手・峯シンジ）

■メールアドレス：297@abc1008.com

■番組公式X：@297_abc1008

■配信先はこちら