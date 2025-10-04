【YOLU】贅沢保湿ヴェールで乾燥ケアできる「オイルinボディソープ」が登場。スキンケアレベルの美容液成分がたっぷり

ナイトケアビューティーブランド「YOLU（ヨル）」は、2025年10月1日から、ボディケアアイテムの新商品『ディープナイトケアボディソープ』を販売しています。

夜のひとときを美容タイムに

夏から秋への季節の変わり目は急に空気が乾燥するので、顔だけでなく全身のうるおいケアに力を入れたいところ。

今回登場する『ディープナイトケアボディソープ』には、「生コラーゲン（水溶性コラーゲン／保湿成分）」と「ゴールデンホホバオイル（ホホバ種子油／エモリエント成分）」という贅沢な保湿成分が使用されています。

さらに、「ナイアシンアミド（保湿成分）」や「ナノヒアルロン酸（加水分解ヒアルロン酸／保湿成分）」など、スキンケアでおなじみの美容成分も豊富。シリーズ共通の"夜間美容エキス"とあわせ、従来のボディソープの2倍も配合され、全身を優しく労わりながら効果的にケアしてくれます。

保湿性が高い弱酸性の洗浄成分をメインに構成。アミノ酸系界面活性剤を使用したやわらかい泡で、肌のうるおいを守りながらやさしく汚れを落とします。

洗い流した後も、「ナイトセラミド*1」「類似NMF*2」「ナイトスクワラン*3」といった肌のうるおいを保つ3因子の類似成分でうるおいをキープ。

優雅で贅沢感のある夜を演出する香りもポイントです。ベルガモットやペアーの爽やかな香りから、上品なイランイランやローズのフローラル調に変化します。

内容量は440mLで、価格は1100円。

詰替用も販売されます。

内容量は400mLで、価格は946円です。

10月1日から、公式オンラインストア、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、Qoo10、ZOZOTOWNなどの各ECモール、一部店舗を除くバラエティショップやドラッグストアで順次販売されます。

※1...乳エキス（牛乳）、乳糖（牛乳）、スフィンゴミエリン（牛乳）／全て保湿成分

※2...異性化糖／保湿成分

※3...スクワラン／エモリエント成分

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部