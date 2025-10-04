FANTASTICSが初冠番組『ファンタスティックPARK』（テレビ朝日系）をスタートさせた。HIROから直接番組開始の話を聞いたという8人は気合十分で、事前に配布された資料には「NGなし」の文字が。そこで、収録を終えた直後の8人を直撃し、この番組への意気込みから挑戦したいことなど、和気藹々とした雰囲気のなかで話を聞いた。（編集部）

■収録を終えて「メンバーの仲が悪くなっちゃうんじゃないですか（笑）？」

――メンバー深掘り企画の初回収録が終わったところですが、収録はいかがでしたか？

佐藤大樹（以下、佐藤）：いや～、ドタバタの初回でしたね。それにしても、これ、メンバーの仲が悪くなっちゃうんじゃないですか（笑）？ 付き合いが長いので、全員のことをわかっているつもりでいたんですけど、知らないことばかりで。視聴者の皆さんもですけど、僕たちも知らないメンバーの一面がたくさん出てきたので、楽しんでもらえるような初回になったと思います。楽しかったです。

中島颯太（以下、中島）：メンバーそれぞれのキャラクターの魅力を引き出してくださって。そのエピソードがみんな面白かったので、（棒読みで）いいグループだなって思いました（笑）。

世界：あはは（笑）。メンバーによっては、その真逆の感想を抱いた収録だったと思います（笑）。

澤本夏輝（以下、澤本）：プライベート写真や動画を初出ししたので、FANTARO（ファンの通称）のみんなも喜んでくれそうだね。

一同：そうだね。

――HIROさんからのサプライズで冠番組の開始を知ったと伺いましたが、どんなサプライズだったのか教えてください。

世界：さいたまスーパーアリーナで、だよね。

佐藤：はい。僕らは7月に3日間、さいたまスーパーアリーナでライブをしたんですが（『FANTASTICS LIVE 2025 "CRAWLING BUTTERFLY" "SILENT BUTTERFLY" "RISING BUTTERFLY"』）、その終演後、「ありがとうございました」のハイタッチをしたあと急に「冠番組決まりました」って。

――冠番組の発表を聞いたときはどう思いましたか？

瀬口黎弥（以下、瀬口）：びっくりしましたね。急にHIROさんの空気がピリッと変わったので、「うわ、怒られるのかな」って思って。

中島：思った！

瀬口：だけど、「めっちゃいい話です」と言っていただいて。「冠番組決まりました」と聞いた瞬間、全員でブワーッと盛り上がりました。ああいうスタイルで報告してもらったの、グループ結成かデビューのとき以来で。

世界：そうかもね。HIROさんもすごくうれしそうな顔をしてくれていたもんね。

瀬口：うれしそうでした！

■「東京ドリームパーク」と連動を予定しているからこそできる企画を

――この番組で今後やってみたいことを、一人ずつ教えてください。

佐藤：生き物を飼いたいです。うさぎとか、水槽で金魚とかマイクロブタとか。番組とともに大きくなっていく姿が見たい。

世界：俺らがスタジオに来ないときはどうするの？

佐藤：スタッフさんに……（笑）。

世界：ひどい（笑）！

八木勇征（以下、八木）：この番組は「東京ドリームパーク」との連動も予定しているのですが、東京ドリームパークには劇場などいろいろなエンターテインメントができそうな場所がたくさんあるので、そういうところも絡めながら、ロケや企画をやってみたいです。

中島：僕はスポーツ選手とスポーツしてみたいです。教えてもらったりしながら。「東京ドリームパーク」でもそれにちなんだ催しができたらいいなと。

――特に共演したい選手はいらっしゃいますか？

中島：サッカー選手。特に仲良くさせていただいているのは柿谷曜一朗さんなのですが、柿谷さんは面白い方なので、FANTASTICSとの相性もいいじゃないかなと思います。

世界：僕は生アフレコとかやってみたいですね。僕個人ではイベントでやったことありますが、FANTASTICSと声優さんでやっても面白いんじゃないかなって。

――特にコラボしたい声優さんはいらっしゃいますか？

世界：テレ朝さんなんで、『ドラえもん』チームとか、『クレヨンしんちゃん』チームはやってみたいですね。とりあえずせきともさん（関智一）は仲良いんで、すぐ来てくれると思います（笑）。

堀夏喜（以下、堀）：僕らはダンス＆ボーカルグループなので、他のアーティストの方とコラボもしたいです。

――初回はタイムマシーン3号さんがいらっしゃいましたが、芸人さんとのコラボなどはいかがですか？

堀：確かにいいですね。その場合は、芸人さんに歌って踊っていただいて（笑）。

澤本：『ファンタスティックPARK』という名前なので、ちょっとパークっぽい、体を動かす企画とかやりたいですね。例えばボルダリングとか。

一同：ボルダリング！？

中島：例えばとかでなかなか出てこないスポーツですよ（笑）。

木村慧人（以下、木村）：番組セットもカラフルなグラフィックなので、ファンタ全員で1枚の絵を描くとか。

佐藤：いいね！ 絵だったら飾れるしね。

木村：「東京ドリームパーク」の展示スペースに飾ったりしたい。

■「NG」なしだからこそ番組で克服したいものは？

――アートの才能が一番ありそうなメンバーは？

木村：よく描いているイメージがあるのは、黎弥くんと颯太ですかね。その2人に教えてもらいながらみんなで描けたらいいな。

瀬口：僕はお祭りが大好きなので、屋台とかキッチンカーを出店して、みんなで店頭に立って振る舞いたいです。「東京ドリームパーク」に出店して、ゲリラでいきなりメンバーが接客するとか。海の家も好きだし、ああいうワイワイした感じを作れたらいいなと思っています。

――この番組では、皆さんはNGなしで何でもチャレンジするとのことですが、今NGだけどこの番組で克服したいことなどはありますか？

中島：これ、慎重にいかないと……。

木村：やらされちゃう（笑）。

世界：俺、1つあって。納豆とお餅が嫌いなんですけど、催眠術とかで嫌いな食べ物を食べられるようになってみたいなというのはあります。

佐藤：僕は高所恐怖症で。ライブで乗るトロッコも怖いので、番組の罰ゲームとかでバンジージャンプをやって高所を克服したいです。

瀬口：僕はおばけとか幽霊が苦手で……。

世界：ビビリ多いな（笑）！

瀬口：世界さんは全然大丈夫なタイプですもんね。僕もそういう人になれたらいいなと。

中島：僕もホラーゲームが苦手で。急に角から出てくるのとか本当に無理なんですよ。だから、克服したいです。

澤本：僕は何かな～。

佐藤：潔癖症の克服は？

澤本：（即答で）潔癖は無理っす！ あっ、激辛料理とか食べてみたいです。自分じゃ絶対に挑戦しないんで、やってみたい。

堀：僕は絵心が本当になくて。2Dの絵しか描けないので、3Dの絵が描けるようになりたいです。

八木：僕は字がものすごく下手で。文章をまっすぐ書けないんですよ。斜めになってしまうので、まっすぐ字を書けるようになりたいです。

中島：それは、番組関係なく普通に頑張ってほしいけどね（笑）。

佐藤：ボールペン字講座とか受ければ（笑）？

木村：僕は英語が苦手なんで……。

世界：ちょっと！ プライベートで克服できそうなやつ言うのやめてよ（笑）！

木村：あはは（笑）。街に出て英語でロケとかやりたいです。あとは辛いものも挑戦したいです。

■メンバーをアトラクションに例えるなら？

――『ファンタスティックPARK』という番組名にちなんで、メンバーをアトラクションに例えるとすると何か教えてください。

佐藤：それで言うと、世界さんは感情の波が激しいのでジェットコースター。

世界：自他ともに認めるジェットコースターだと思います。

瀬口：あと、ゲームセンターとかのゲーム。UFOキャッチャーとか。

世界：あー、メダルゲームね。確かに。

瀬口：夏喜（堀）は身長がバカ高いんで、バンジージャンプ？

中島：なんかサイクリングっぽくない？

世界：なっちゃんはパンダの乗り物とかじゃない？ マイペースだから。

佐藤：確かに。颯太はメリーゴーラウンド。

一同：あー。

世界：颯太と慧人はメリーゴーラウンドだな。

佐藤：コーヒーカップとかね。

世界：澤夏は何だろうな。

中島：ランニングマシーン！

世界：何かバイキング的な。

中島：横に動くやつか！ 黎弥くんは水にパシャーンって入るやつ。ウォータースライダーみたいな。

世界：勇征は？

佐藤：一番人気なアトラクションといえば……。

堀：観覧車！

一同：観覧車いいじゃん！

佐藤：（嫌そうに）ただただ同じスピードで回ってさ。

世界：大樹こそジェットコースターじゃん（笑）！

（文＝小林千絵）