Anker最高傑作イヤホン｢Soundcore Liberty 4 Pro｣が過去最安になりました
Amazon（アマゾン）では、2025年10月4日（土）0時から10月6日（月）23時59分まで「Amazonプライム感謝祭先行セール」を開催中。
セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！
現在、シリーズ最高レベルのノイキャン機能を搭載した「Soundcore Liberty 4 Pro」やながら聴きにぴったりなイヤーカフ型イヤホン「Soundcore C30i」など、Anker（アンカー）のワイヤレスイヤホンがお得に登場しています。
優秀なノイキャン機能が魅力的なAnkerの「Soundcore Liberty 4 Pro」が過去最安。ケースで設定変更も自由自在
Anker Soundcore Liberty 4 Pro（Bluetooth 5.3）【カナル型完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / A.C.A.A 4.0 / ハイレゾ/感圧 & スワイプセンサー搭載/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック
13,990円
（30％オフ）
Anker Soundcore Liberty 4 Pro（Bluetooth 5.3）【カナル型完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / A.C.A.A 4.0 / ハイレゾ/感圧 & スワイプセンサー搭載/PSE技術基準適合】パールホワイト
13,990円
（30％オフ）
Anker Soundcore Liberty 4 Pro（Bluetooth 5.3）【カナル型完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / A.C.A.A 4.0 / ハイレゾ/感圧 & スワイプセンサー搭載/PSE技術基準適合】ディープグリーン
13,990円
（30％オフ）
ハイレゾ音質がGOOD。ノイキャンやロングバッテリーなど欲しい機能を搭載した「Soundcore Liberty 4」が28％オフ
Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック
10,740円
（28％オフ）
Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】シャンパンゴールド
10,740円
（28％オフ）
Anker Soundcore Liberty 4（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】スカイブルー
10,740円
（28％オフ）
イヤーカフ型で“ながら聴き”に最適。エントリーモデルながら機能性抜群な「Soundcore C30i」が17％オフ
Anker Soundcore C30i（Bluetooth 5.3）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX4防水規格/ 最大30時間再生 / マルチポイント接続】クリアブラック
4,990円
（17％オフ）
Anker Soundcore C30i（Bluetooth 5.3）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX4防水規格/ 最大30時間再生 / マルチポイント接続】ホワイト
4,990円
（17％オフ）
柔軟性と音質が秀逸。イヤーカフ型イヤホン「Soundcore C40i」が9,990円とセール特価に
Anker Soundcore C40i（Bluetooth 5.4）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX4防水規格/ 最大21時間再生 / マルチポイント接続】メタリックグレー
9,990円
（23％オフ）
Anker Soundcore C40i（Bluetooth 5.4）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX4防水規格/ 最大21時間再生 / マルチポイント接続】クリアブラック
9,990円
（23％オフ）
Anker Soundcore C40i（Bluetooth 5.4）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX4防水規格/ 最大21時間再生 / マルチポイント接続】ローズゴールド
9,990円
（23％オフ）
4段階に角度調節できるイヤーフックで快適な着け心地を実現。「Soundcore AeroFit 2」が最大24％オフ。
Anker Soundcore AeroFit 2 (Bluetooth 5.4)【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン / IP55防塵防水規格/ 最大42時間再生 / マルチポイント接続/PSE技術基準適合】 ミッドナイトブラック
12,980円
（24％オフ）
Anker Soundcore AeroFit 2 (Bluetooth 5.4)【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン / IP55防塵防水規格/ 最大42時間再生 / マルチポイント接続/PSE技術基準適合】シルバーグリーン
13,990円
（18％オフ）
なお、上記の表示価格は2025年10月4日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
Source:「Amazonプライム感謝祭り先行セール」