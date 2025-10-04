Image: ゴードンミラー

「動く家」を手にしたら、どこまでも自由気ままに旅ができる。そんな夢をかなえてくれるのが、ひとり旅派にもぴったりのキャンピングカーです。

今回は“自分だけの空間”を楽しめるモデルを集めました。

街乗りにも便利な「動く家」

Image: ゴードンミラー

“ガレージライフスタイル”をコンセプトとした大手カー用品店、オートバックスのオリジナルブランド、ゴードンミラー。ロマンと機能性溢れるゴードンミラーから発売されているのは、日産の｢キャラバン プレミアムGX｣をベースにしたキャンピングカー｢GMLVAN V-02｣です。

こちらのモデルは、車内コンセントを完備（※外部電源を接続した場合に使用可）しており、踏み間違い衝突防止支援機能や衝突安全ブレーキ、360度アラウンドビューモニターなども搭載され、街乗りにも使いやすい仕様となっています。

天井や内装には、アカシアの天然木を使用。広げればテーブルとしても使えるし、シートなどを倒せばフルフラットにすることも可能です。

Image: ゴードンミラー

床は、木目を基調としたクッションフロア。汚れも拭き取りやすく、濡れた荷物も躊躇せず積み込めます。車内灯のLEDダウンライトは調光機能もついており、これまた使いやすい仕様。

バッテリーは非搭載ですが、オートキャンプ場などの外部電源を取り込むためのプラグがついており、車中泊でも家電を使用することができます。

機能が盛りだくさんで、街乗りにも便利なキャンピングカー。まさに「動く家」といった仕上がりでロマンに溢れていますね。

詳しくはこちら↓

動く家と考えたら636万円は超格安。ゴードンミラーのキャンピングカー

軽自動車がベースのキャンピングカー

Image: DIRECT CARS

アウトドアの定番ブランドLogos（ロゴス）と、キャンピングカー専門店メーカーであるダイレクトカーズがコラボして誕生したキャンピングカーが｢AMAHO LOGOS Edition｣。

このキャンピングカーの特徴は、軽自動車（ダイハツ ハイゼットトラック）がベースになっているということ。キャンピングカーといえば大型車をイメージしがちですが、実は軽自動車モデルも人気が高いそうです。

Image: DIRECT CARS

軽ベースといっても装備は手厚く、ソファベッドや取り外し可能テーブル、シンクはもちろん、エアコンまでも搭載されています。最大4人まで乗ることができる仕様です。

車両の中も外も、一目でLogosコラボモデルだとわかるロゴがあちこちに描かれており、特別感がありますね。

詳しくはこちら↓

フットワーク良さそう。アウトドアブランドLOGOSの軽キャンピングカー

【番外編】「動く部屋」で一人旅できるe3輪車

Image: Grounded RVs Inc.

ここまでは、キャンピングカーを紹介してきましたが、番外編として取り上げたいのが「キャンピングe3輪車」。

｢Grounded T1｣は、eトライク（電動3輪車）で移動し、約8立法メートルの箱で寝泊まりできるモビリティです。

エアサスペンションで乗り心地も良く、最高時速は24km。フル充電で約241kmの距離を走れます。内装のソファはベッドに変形。IH コンロ、冷蔵庫、シンクも完備しています。オプションでトイレと屋外シャワーも取り付ければ、さらに快適な寝泊まりも可能です。

Image: Grounded RVs Inc.

また、天井には太陽光パネルが設置されており、500Wの発電ができます。これにより、ペダルの電動アシストも室内の電力もカバー。

さらに、専用アプリを使えば、電気関係やエアコンの操作をすることも可能。衛星インターネットのStarlinkアンテナのおかげでテレワークもこなせます。

ふらっと気ままな一人旅が好きな人には、うってつけの「動く家」と言えそうです。

詳しくはこちら↓

ひとり部屋を引っ張って、ひとり旅できるe3輪車