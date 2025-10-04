待ちに待ったゴール！ 新加入の大型FWが浦和のリーグ５戦ぶり弾！ 神戸を１−０撃破で５試合ぶり勝利
浦和レッズは10月４日、第33節でヴィッセル神戸とホームで対戦。この試合で先制ゴールを挙げたのが、190センチの大型FWイサーク・キーセ・テリンだ。
０−０で迎えた47分、右サイドでのFKでキッカーのマテウス・サヴィオがクロスを供給。これに反応したキーセ・テリンが競り勝ち、ヘディングでネットを揺らした。
今夏、チームに加わったスウェーデン人ストライカーの加入後初ゴールは、浦和にとってリーグ戦５試合ぶりの得点に。
この１点を守り切った浦和が１−０で神戸を下し、５試合ぶりの勝利を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】浦和新加入キーセ・テリンの鮮烈ヘディング弾！
