◇プロ野球パ・リーグ 楽天 3-2西武(4日、楽天モバイルパーク)

今季限りで引退を表明している岡島豪郎選手が、試合後に引退セレモニーで故・星野仙一氏や、家族に向けて感謝の言葉を述べました。

岡島選手はマウンドの前に設けられたマイクスタンドの元に立つと、まず球場のファンや球団に感謝の言葉を口にします。そして2012年に楽天に入団してからプロの厳しさを味わい「3年は頑張ろう」と必死に食らいついた思い出を語りました。

その中で岡島選手は2013年にリーグ優勝と日本一を達成したことを「野球人生最高の思い出」と話します。そして真っ先に感謝を述べたい人として、元楽天の監督で、2018年に亡くなった星野仙一氏の名前を挙げました。

岡島選手は「2013年、盛岡の決起集会で僕をどこでもいいから使ってくださいと頭をさげに行きました」と当時のことを振り返ります。すると星野監督からは「『おう、練習しとけ』と一言だけでしたが、二日後に1番・ライトでスタメン。後悔だけはしたくないという気持ちでバットを振りました」と述べ、その試合でセンター前ヒットを打ったことが忘れられない一打席であるとも打ち明けました。

さらに岡島選手は「あそこで使ってくれた監督がいたから、ここまで野球を続けられたと思います。星野監督ありがとうございました」と改めて感謝の言葉を口にしました。

その後、常に側で支えてくれた家族にも感謝を伝えた岡島選手。最後は則本昂大投手や元チームメイトで現西武の炭谷銀仁朗選手らが花束贈呈に訪れ、チームメイトの輪の中心で胴上げをされるなど最後の花道を盛大に飾りました。