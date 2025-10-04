日テレNEWS NNN

【ポイント】

・九州北部の大雨は峠を越えたが、5日（日）も東北〜近畿は広く雨。
・関東は日差しも。まずまずの行楽日和。
・札幌など北海道では季節外れの夏日が続出。
・6日（月）は「中秋の名月」。お月見できるのは北海道と西日本の一部か。
・5日（日）にも台風発生か。来週は沖縄接近へ。

【全国の天気】

局地的に非常に激しい雨が降った福岡では大雨の峠を越えましたが、5日（日）も東北から中国、四国の広い範囲で雨となりそうです。ただ、関東は日差しが出て、まずまずの行楽日和でしょう。北海道も晴れて、季節外れの夏日が続出する見込みです。朝の冷え込みは弱く、日中は25度以上のところが多いでしょう。広島や福岡など西日本では真夏日になりそうです。

■予想最低気温（前日差）

札幌　　　17度（＋2　9月上旬）
仙台　　　19度（＋2　9月中旬）
新潟　　　19度（±0　9月中旬）
東京　　　20度（±0　9月中旬）
長野　　　19度（±0　9月上旬）
名古屋　　20度（±0　9月下旬）
大阪　　　22度（＋2　9月中旬）
広島　　　22度（＋2　9月中旬）
高知　　　23度（＋3　9月上旬）
福岡　　　24度（＋1　8月下旬）
鹿児島　　24度（±0　9月中旬）
那覇　　　27度（±0　熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌　　27度（＋2　真夏並み）
仙台　　25度（±0　9月中旬）
新潟　　24度（-2　9月下旬）
東京　　26度（＋1　9月下旬）
長野　　25度（＋2　9月中旬）
名古屋　24度（＋3　10月中旬）
大阪　　27度（＋5　9月下旬）
広島　　30度（＋6　9月中旬）
高知　　29度（＋5　9月中旬）
福岡　　30度（±0　9月上旬）
鹿児島　32度（＋3　8月下旬）
那覇　　33度（±0　真夏並み）

【週間予報】

6日（月）は「中秋の名月」ですが、曇りや雨のところが多く、お月見ができるのは北海道や西日本の一部となりそうです。8日（水）は北日本で荒れた天気となり、その後、強い寒気が流れ込んで、9日（木）は北海道の山沿いで雪になる所がありそうです。

一方、沖縄では8日（水）以降、新たに発生する台風の接近で大荒れとなるおそれがあり、今後の進路に注意が必要です。