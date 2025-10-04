風俗店の内部まで映し出した「借金地獄物語」のリアル 宮崎あおいが語る衝撃「同じ女性として考えさせられます」
●「ずっと見たかったんです」というタイトル
フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)が、1995年10月の番組スタートから30周年を迎えた。これを記念して、話題を集めた作品と「その後」の物語を、5週連続で放送する。
5日に放送される第1弾は、平成の大不況の中、日曜の午後としては異例となる世帯視聴率15.9％(ビデオリサーチ調べ・関東地区)という番組歴代最高を記録した「借金地獄物語」(1997年9月放送)。ナビゲーターとして見つめた宮崎あおいは、当時のリアルを映し出した数々の場面に驚きを隠せなかった――。
(注)…宮崎の「崎」は正しくは「立つ崎」
『ザ・ノンフィクション』30周年特別企画のナビゲーターを務める宮崎あおい
○子どもの前でも平気でタバコ吸う時代
「借金地獄物語」の主人公の一人は、不動産業者の上打田内(かみうったない)英樹さん(当時42)。“借金地獄”によって家主が手放した家を狙い、仲介料や転売益を稼いでいた。
また、借金返済のために風俗店で働く女性たちにも密着。男にだまされ500万円の借金を背負った元看護師は、早朝と深夜のダブルシフトで働き続けていた。
『ザ・ノンフィクション』の数々の作品をダイジェストで振り返った「放送1000回SP」(2021年4月放送)で「借金地獄物語」の映像を見て、「ずっと見たかったんです」と興味を抱いていた宮崎。今回じっくり番組を見て、「こういう時代があったのだなと改めて感じました。タバコを吸ってる人が多いですよね。子どもの前でもプカプカ吸っていて。当時を知らない人が見たら、もっと衝撃なのではないかと思います」と想像する。
特に驚かされたのは、風俗店の内部にまでカメラが入ったリアルな光景。映画『怒り』(2016年)で、風俗店で働く女性を演じた際、新宿にある店を見学した経験があったが、今回映像を見て、「女性たちが現場に行って戻ってきた時にどのような思いなのか、そういうところまで伝わるような気がしました」と捉えつつ、「自分の体でお金を稼ぐというのは、やはり同じ女性として考えさせられます」と吐露した。
上打田内英樹さん
風俗店で働く女性たち
(C)フジテレビ
○独特な28年前のナレーションが「カッコいい」
当時のナレーションを担当していたのは、宮崎が主演したNHK大河ドラマ『篤姫』でも共演した矢島健一。登場人物は呼び捨てで、感情を極力抑え、淡々と読み上げる独特の語り口に、「今とは世界観が全然違って、カッコいいんです」と印象を受けた。
「その後」の物語では、71歳になった現在の上打田内さんが登場。「人生、最終的には金」という信念とエネルギーあふれる仕事ぶりを見せていた28年前と変わらないバイタリティで、宮崎は「志がぶれずにいらっしゃるのだなと思いました」と感心する。
また、お金にまつわるトラブルは、28年経っても「また違う形で、時代を超えてあり続けるんですね」と実感していた。
●泣きながら見た…安楽死を選んだ女性と家族の物語
ナレーターだけでなく、いち視聴者としても『ザ・ノンフィクション』を毎週楽しみに見ているという宮崎。今回の5週連続シリーズの第5弾で放送される、日本では許されていない、スイスでの“安楽死”を選んだ女性と、その家族に密着した「私のママが決めたこと〜命と向き合った家族の記録〜」(2024年6月2日放送)には、大きく心を動かされたという。
「ずっと泣きながら見ていた1本なので、冒頭のナビゲーターの部分を読むだけでも苦しくて、胸が詰まる思いでした。スイスに発つお母さんと娘さんが空港でお別れするところや、最期の直前でテレビ電話しているところは、本当に直視できないけれど、きちんと見届けなければいけないという気持ちがあります。これを撮らせてくださったご家族は本当にすごいと思いますし、この経験をされた娘さんたちが今どのようなことを思っているのかも気になっていたので、それを見させてもらえるのは貴重だなと思いました」
○『ザ・ノンフィクション』の登場人物たちに街で続々遭遇
今回放送されない作品からも、夜は歌舞伎町、昼はカフェで働き、シングルマザーになる覚悟で出産を決断する女性を追った「ひとりで産むと決めたから」(23年7月30日・8月6日)については、「あの女性のことはずっと気になっています。お子さんも大きくなってると思うので、幸せでいてほしいですね」と思いを馳せる。
さらに、番組に何度も登場してきたホストたちに「自分の知らない世界で生きてきた人たちは気になりますし、長くできるお仕事でもない印象があるので、年齢を重ねてどんな人生を送っているのか…」、妻との関係がうまくいかないゲーム芸人・フジタに「どうされているのでしょうか…」と、「その後」が気になる人たちが続々。
これだけ『ザ・ノンフィクション』を熱心に視聴しているからか、街で番組に登場した人物を見かけることが多いそうで、「マネージャーさんと車に乗っていて“今のフジタさんじゃない!?”ということもありましたし、中華がゆを売っていた女性のキッチンカーが走っているのも見ましたし、随分前ですが(どん底地下アイドルの)きららさんがポスティングしているところも見かけました。会いたいなと思うと、引き寄せるんです(笑)」と、不思議な力を明かしてくれた。
●宮崎あおい1985年生まれ、東京都出身。『NANA-ナナ-』『少年メリケンサック』『舟を編む』『怒り』などの映画、連続テレビ小説『純情きらり』『あさが来た』、大河ドラマ『篤姫』などに出演。10月10日には映画『秒速5センチメートル』が公開、同21日にはドラマ『ちょっとだけエスパー』(テレビ朝日)がスタート、2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟!』にお市役で出演予定。『ザ・ノンフィクション』では18歳から現在まで番組最多回数のナレーションを担当し、今回の「30周年特別企画」で52回に達する。
